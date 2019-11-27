Эволюция пикапа Cybertruck. Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска
2019-11-27 16:12:00
Компания показала свою версию нового автомобиля от Tesla
Компания Lego Australia представила свой вариант недавно презентованного Илоном Маском пикапа Cybertruck. Об этом сообщила компания в Facebook.
Так, компания выставила в соцсети фото своего кирпичина на четырех колесах, заявив, что именно таким видит будущее футуристического пикапа.
"Эволюция пикапа уже здесь. Гарантированная ударопрочность", – говорится в подписи к фото, намекая на разбившиеся стекла во время презентации Cybertruck.
Еще один скандал, связанный с Cybertruck, разгорелся после того, как Илон Маск решил показать мощность своего пикапа, использовав при этом Ford F-150.
Глава компании Tesla поделился видео, на котором между двумя автомобилями натянули трос. После старта Cybertruck и Ford F-150 начали ехать в разные стороны. Так, Cybertruck за несколько секунд удалось одержать верх в перетягивании каната и потащить Ford F-150 за собой.
Позже Маска обвинили в том, что соревнование было не честным. Высказался по этому поводу даже известный ученый Нил Деграсс Тайсон, который сообщил, что электромобили имеют преимущество над ДВС-моделями в перетягивании каната, потому что как правило обладают большим весом, оказывают более сильное давление на колеса, а значит и обладают лучшим сцеплением с дорогой.
"Мы все любим крутящий момент. Но высокий крутящий момент просто раскручивает шину на месте, если не хватает веса для обеспечения тяги. Полностью загрузите F150, обеспечивая наибольшее сцепление с задними колесами, затем попытайтесь вытащить его вверх по склону. В остальном я согласен: выигрывает как максимальный, так и максимальный крутящий момент", – написал ученый.
В споре также поучаствовал и Ford. Пресс-секретарь компании сообщил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".
- Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.