Известный астрофизик предложил Маску заняться созданием двигателя из "Звездного пути"

Нил Деграсс Тайсон хочет, чтобы основатель Tesla сконструировал варп-двигатель

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску заняться созданием варп-двигателя, как в телесериале "Звездный путь". Об этом Тайсон написал в Twitter.

Так, ученый написал в Twitter короткое сообщение, адресованное Маску.

"Когда вы перестанете тратить время на ракеты на Марс, гиперлуп, Cybertrucks и попытки подключить мозг к компьютеру, а начнете использовать свои ресурсы для разработки варп-двигателя (сверхсветовой двигатель, – ред.)?", – написал астрофизик.

Свое обращение он подписал как: "С уважением, фанаты космоса со всего мира".

В своем ответе Маск дал понять, что пока не собирается отказываться от своих уже существующих проектов.

"Если мы создадим город на Марсе, то путешествия Земля-Марс станут весомым поводом для создания чего-то вроде варп-двигателя", – написал Маск.

Известно, что Тайсон явяляется большим фанатом телесериала "Звездный путь", в то время как Маск ранее признавался, что его любимый фильм – "Звездные войны".

Как ранее сообщал Фокус: