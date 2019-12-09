Известный астрофизик предложил Маску заняться созданием двигателя из "Звездного пути"
2019-12-09 14:33:00
Нил Деграсс Тайсон хочет, чтобы основатель Tesla сконструировал варп-двигатель
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску заняться созданием варп-двигателя, как в телесериале "Звездный путь". Об этом Тайсон написал в Twitter.
Так, ученый написал в Twitter короткое сообщение, адресованное Маску.
"Когда вы перестанете тратить время на ракеты на Марс, гиперлуп, Cybertrucks и попытки подключить мозг к компьютеру, а начнете использовать свои ресурсы для разработки варп-двигателя (сверхсветовой двигатель, – ред.)?", – написал астрофизик.
Свое обращение он подписал как: "С уважением, фанаты космоса со всего мира".
В своем ответе Маск дал понять, что пока не собирается отказываться от своих уже существующих проектов.
"Если мы создадим город на Марсе, то путешествия Земля-Марс станут весомым поводом для создания чего-то вроде варп-двигателя", – написал Маск.
Известно, что Тайсон явяляется большим фанатом телесериала "Звездный путь", в то время как Маск ранее признавался, что его любимый фильм – "Звездные войны".
Как ранее сообщал Фокус:
- Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".
- Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.
- Позже Lego посмеялась над футуристическим пикапом Маска. А Ford заявил, что лидеру американского рынка пикапов "нечего доказывать" производителю, который только выходит в данный сегмент.