19-летняя принцесса Сальма стала первой женщиной-пилотом в Иордании

В Иордании произошло значительное событие: женщины впервые стала пилотом. Этой чести удостоилась 19-летняя принцесса Сальма бин Абдалла, дочь правящего монарха. Об этом сообщил Arabian Royal Agency.

Сальма стала первой девушкой в Иордании, которая прошла предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах родной страны. Обучалась Сальма в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании.

На днях во дворце Al Husseiniya Palace в Аммане состоялась торжественная церемония награждения — медаль в форме крыльев Сальма получила из рук своего отца. На мероприятии присутствовали мать принцессы и ее старший брат, 25-летний Хусейн ибн Абдалла, а также представители Вооруженных сил страны.

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Хусейн уже поздравил сестру и заявил, что гордится ее успехами. Сам он также является выпускником Сандхерста. Ранее эту же академию в 1987 году окончила тетя принцессы, Аиша бин Хуссейн, позже она служила в спецназе Иордании. Еще одна родственница Сальмы – Иман, окончила академию в 2003 году.

Все фото: Arabian Royal Agency

Мать принцессы Сальмы, королева Рания, носит почетное звание полковника Вооруженных сил страны, а также является главой организации, оказывающего поддержку военным и их семьям. В интервью Рания неоднократно признавалась, что делает все возможное, чтобы ее дети знали, что такое "реальная жизнь".

Как ранее писал Фокус:

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Иорданию положить конец тюремным заключениям женщин за неповиновение "опекунам". Несмотря на недавние попытки страны усилить защиту женщин, в опубликованном отчете Amnesty говорится, что Иордания по-прежнему допускает произвольное задержание женщин, когда члены их семей, обычно братья или отцы, жалуются властям на "недопустимое поведение".