Поиски нового Джеймса Бонда продолжаются. Назван еще один кандидат на роль агента 007
Звезда телесериала "МакМафия" Джеймс Нортон может стать новым Джеймсом Бондом. Об этом сообщает Daily Mail.
Информация о том, что Нортон может стать новым "шпионом" появилась совсем недавно. По данным СМИ, актер с конца 2019 года начал переговоры о своем участии в "бондиане". На данным момент Нортон играет главную роль в драме ВВС "Суд над Кристиной Килер".
Несмотря на слухи о том, что роль Бонда будет отдана Ричарду Мэддену или Идрису Эльбу, источники сообщают, что Нортон и кинокомпания "пытаются подписать сделку".
"Многочисленные встречи и секретные чтения сценария были проведены в конце прошлого года. Производители киноленты хотели, чтобы кандидат был британцем и соответствовал всем пунктам – был высоким, крепким, в хорошей физической форме и конечно, хорошо смотрелся в пиджаке", – сообщил источник.
Также он добавил, что о подписании сделки могут объявить предстоящим летом.
Поиски нового актера для роли Бонда начались в 2016 году, когда 51-летний Крейг Дэниел признался, что больше не хочет сниматься в "бондиане".
"Я бы лучше разбил этот стакан и порезал себе запястья", – заявил Дэниел в одном из интервью на вопрос, собирается ли он продолжать сниматься в фильмах о Бонде.
С тех пор на роль шпиона пророчили самых разных звезд, включая футболиста Дэвида Бекхэма.
Последний фильм с Крейгом выйдет в апреле 2020 года под названием No Time To Die.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде. Согласно сюжету, Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке.
- Также в сети появились новые кадры со съемок фильма о Джеймсе Бонде. В объектив попал исполнитель главной роли Дэниэл Крейг. Актер вышел из здания, покрытый бутафорской кровью.