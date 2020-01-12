Поиски нового Джеймса Бонда продолжаются. Назван еще один кандидат на роль агента 007

Фаворитом в гонке за роль называют актера Джеймса Нортона

Звезда телесериала "МакМафия" Джеймс Нортон может стать новым Джеймсом Бондом. Об этом сообщает Daily Mail.

Информация о том, что Нортон может стать новым "шпионом" появилась совсем недавно. По данным СМИ, актер с конца 2019 года начал переговоры о своем участии в "бондиане". На данным момент Нортон играет главную роль в драме ВВС "Суд над Кристиной Килер".

Несмотря на слухи о том, что роль Бонда будет отдана Ричарду Мэддену или Идрису Эльбу, источники сообщают, что Нортон и кинокомпания "пытаются подписать сделку".

"Многочисленные встречи и секретные чтения сценария были проведены в конце прошлого года. Производители киноленты хотели, чтобы кандидат был британцем и соответствовал всем пунктам – был высоким, крепким, в хорошей физической форме и конечно, хорошо смотрелся в пиджаке", – сообщил источник.

Также он добавил, что о подписании сделки могут объявить предстоящим летом.

Поиски нового актера для роли Бонда начались в 2016 году, когда 51-летний Крейг Дэниел признался, что больше не хочет сниматься в "бондиане".

"Я бы лучше разбил этот стакан и порезал себе запястья", – заявил Дэниел в одном из интервью на вопрос, собирается ли он продолжать сниматься в фильмах о Бонде.

С тех пор на роль шпиона пророчили самых разных звезд, включая футболиста Дэвида Бекхэма.

Последний фильм с Крейгом выйдет в апреле 2020 года под названием No Time To Die.

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