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В сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Фото: Кадр из фильма тизера
Фото: Кадр из фильма тизера

Премьера трейлера состоится уже в эту среду

В сети появился дебютный тизер нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать". Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале фильма.

Согласно сюжету, Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Однако его старый друг Феликс Лейтер (которого играет Рэйф Файнс) из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. В ходе спасательной операции Бонд столкнется с таинственным злодеем, завладевшем новыми опасными технологиями.

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Главного антагониста кинокартины сыграет оскароносный Рами Малек.

Как сказано в тизере, премьера первого трейлера 25-го фильма бондианы состоится уже в эту среду, 4 декабря. Сама картина выйдет в прокат 8 апреля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус: