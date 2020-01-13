Русский след: СМИ узнали, в чьем доме жили принц Гарри и Меган Маркл в Канаде
В скандале, который касается королевской британской семьи появляются все новые подробности и вот журналисты The Times выяснили, кому принадлежал особняк в канадской провинции Британская Колумбия, где принц Гарри с семьей скрывался от настойчивых глаз. По слухам домом владеет русский бизнесмен Юрий Мильнер.
Мильнер - владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group. Он один из самых влиятельных мировых инвесторов в технологическом секторе. Через семейство фондов DST Global Мильнер инвестировал в крупнейшие мировые интернет-компании, в том числе Facebook, Twitter, AirBnB, WhatsApp, и многие другие.
Марк Цукерберг и Юрий Мильнер
Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи
Мильнер одно время жил в особняке Mille Fleurs, а соседи и агент по недвижимости заверяют, что именно он и является владельцем. Но королевская семья хранит молчание, а подтвердить факт его владения домом пока невозможно, так как формально Mille Fleurs принадлежит компании Towner Bay Country Club, не раскрывающей имен истинных владельцев недвижимости. В то же время в 2020 году в Британской Колумбии вступил в силу закон, обязывающий раскрыть инкогнито владельцев недвижимости.
Особняк Mille Fleurs в Британской Колумбии/Все фото из открытых источников
Однако известно, что канадский продюсер Дэвид Фостер, чья супруга Кэтрин Макфи была школьной подругой Маркл когда-то помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs, а теперь, по мнению британских СМИ, свел с владельцем особняка герцога и герцогиню Сассекских.
Как ранее писал Фокус:
- 37-летний принц Уильям впервые прокомментировал решение герцога и герцогини Сассекских сложить королевские полномочия. По словам герцога Кембриджского их отношения с братом уже никогда не будут таким, как прежде.
- Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.