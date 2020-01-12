"Злобное предательство" Меган и Гарри. Что ждет принца и актрису, устроивших "королевский скандал"

В середине недели герцоги Сассекские сообщили миру о том, что больше не планируют выполнять обязанности, связанные с их принадлежность к королевской семье Великобритании. Их решение стало абсолютной неожиданностью не только для народа Соединенного Королевства и поклонников по всему миру, но и для самой королевы Елизаветы, которая узнала о решении внука из новостей

В связи с решением герцогов Сассекских в Великобритании разгорелся нешуточный скандал, который нарастает как снежный ком. "Отречение" от королевских обязанностей Меган и Гарри комментируют знаменитости, Елизавета II собирает экстренное совещание с представителями четырех королевских дворов — Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских, в ходе которого поручает им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней. Тем временем, СМИ строят предположение о дальнейшей судьбе членов королевской семьи, а знаменитый музей мадам Тюссо в Лондоне работает на опережение и убирает восковые фигуры Меган и Гарри из основной экспозиции.

Пресса уже назвала скандал недели "настоящим кризисом в королевской семье", а ленты социальных сетей во всем мире со скоростью звука публикуют новые мемы на тему будущего Меган Маркл и принца Гарри.

Стоит отметить, что для британских налогоплательщиков решение герцогов скорее хорошая новость, чем плохая, ведь внук Елизаветы и его супруга больше не будут получать доходы из казны государства в качестве оплаты за свою общественную работу. Они будут зарабатывать деньги самостоятельно и станут независимыми от королевской семьи и, в частности, от решений королевы Великобритании.

Пока не известно, какое развитие получит решение герцогов Сассекских и во что выльется желание внука королевы Елизаветы отдалиться от семьи, но сегодня герцогскую чету не обсуждает только ленивый. Фокус решил восстановить хронику самого крупного светского скандала начала 2020 года.

Стоит отметить, что кризисная ситуация назревала долго и последовательно. Меган Маркл продолжительное время подвергалась травле со стороны СМИ, в результате чего, принц Гарри и его супруга объявили войну британским таблоидам, подав на них в суд за клевету в октябре 2019 года.

Месяц перед рождеством герцоги решили провести в гостях у матери Меган, для чего улетели в Канаду на три недели. Принц Гарри не вернулся в Лондон даже после новостей о плохом здоровье деда, принца Филлипа, после чего британская общественность и пользователи социальных сетей обвинили Меган и Гарри в безразличии к семье.

Дальше — больше. Герцоги вернулись в Лондон только 5 января 2020 года, осуществили несколько публичных появлений, и уже 8 января, ближе к вечеру сообщили общественности и СМИ о своем решении сложить королевские обязанности, чем повергли в шок членов британской монаршей семьи.

"Мы намерены отойти от дел в качестве членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к такой перемене", — написали герцоги в своем микроблоге.

Герцоги планируют в будущем проживать в двух странах: в Великобритании и Северной Америке. Некоторые поклонники и недоброжелатели связывают решение герцогской четы с тем, что Меган соскучилась по актерской деятельности, к которой она хочет вернуться в ближайшее время.

Однако, сами Меган и Гарри комментируют свое решение следующим образом: "Это позволит нам воспитывать нашего сына в соответствии с королевскими традициями, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе нашей жизни, включая основание новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями с вами, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством Королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским. А пока примите нашу благодарность за вашу поддержку".

Меган Маркл и принц Гарри

Правда, поддержка, о которой говорят принц и его супруга в своем обращении, похоже, носит фантомный характер. На следующий день после озвученных внуком новостей, королева Елизавета II провела экстренную встречу с принцами Чарльзом и Уильямом, в присутствии команды герцогов Сассекских с целью найти для бунтующих членов семьи новые обязанности, символизирующие их неизменную принадлежность к королевскому двору. При этом, королева дала участникам встречи всего несколько дней на решение кризисного вопроса.

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Нужно отметить, что принц Гарри в очереди на королевский престол - только шестой. И даже если его демарш и отразится на престолонаследии, то вряд ли он всерьез когда-либо рассчитывал на корону. Впереди него "в очередь" стоят его отец принц Чарльз, вторым идет - его брат, принц Уильям, затем принц Джордж Кембриджский, принцесса Шарлотта Кембриджская, принц Луи Кембриджский, и только потом - Гарри.

Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

Тем временем, Меган Маркл вернулась в Канаду, где оставила сына Арчи с няней и своей матерью, предполагая, что улетает всего на несколько дней, а принц Гарри остался в Лондоне, чтобы решить все сопутствующие вопросы.

На фоне волнений в прессе, генеральный менеджер лондонского музея мадам Тюссо Стив Дейвис сообщил, что восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл больше не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье. "Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от "старшего" членства в королевской семье. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи. Однако, как две из самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важными экспонатами музея".

Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри

Отказ от королевских обязанностей герцогов Сассекских активно комментируют знаменитости и светские обозреватели Великобритании.

Правда, первым новости прокомментировал отец Меган Маркл — 75-летний Томас Маркл: "Я просто скажу, что разочарован". Хотя, он давно заслужил репутацию злостного критикана своей знаменитой дочери.

Британский журналист Пирс Морган, известный резкими высказываниями, написал следующий пост на тему: "Вот как выглядит злобное предательство собственной семьи. После того как Меган обчистила государственную казну, она приступила к разрушению нашей монархии. Как налогоплательщик и монархист, я имею право так говорить. Меган и Гарри также сообщили, что теперь собираются стать финансово независимыми. Это означает, что супруги больше не будут получать финансирование через Суверенный гарант — главный источник доходов королевской семьи. Отныне герцоги Сассекские будут зарабатывать на жизнь с помощью различных проектов".

Меган Маркл

Пользователи сетей уже успели неоднократно пошутить на тему того, что Меган теперь сможет сыграть саму себя в новом сезоне сериала "Корона". А кто-то сравнил желание герцогов отделиться от монаршей семьи со стремлением Великобритании выйти из состава ЕС, и даже "окрестили" этот резонансный процесс "Мегзит" (#Megxit).

Инсайдеры, близкие к чете герцогов утверждают, что как только Меган сложит королевские обязанности, она займется модой. В частности, так заявляет источник газеты The Sun: "Меган тесно взаимодействует с модной индустрией, и есть ряд крупных брендов, которые хотели бы сотрудничать с ней. С брендом Givenchy у герцогини уже были переговоры. Некоторые из будущих сделок оцениваются в миллионы фунтов".

Такое предположение выглядит достоверным, учитвая, что супругу принца Гарри уже несколько лет связывает дружба с креативным директором модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер, которая стала автором свадебного платья Меган Маркл.

В прошлом году герцогиня Сассекская презентовала капсульную коллекцию офисной одежды собственного авторства Smart Works, которую она создала в коллаборации с британским брендом Marks & Spencer. Тогда же герцогиня выступила в роли приглашенного редактора сентябрьского номера журнала Vogue, следовательно, ее интерес к fashion-индустрии вполне очевиден. Остается дождаться окончания этой интригующей истории в королевской семье Великобритании и убедиться, какой из сценариев общественной жизни Меган и Гарри окажется наиболее близким к истине.