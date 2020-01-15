Юная певица Билли Айлиш запишет песню для нового фильма про Джеймса Бонда

Американская исполнительница Билли Айлиш исполнит песню для нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать". А оскароносный композитор Ханс Циммер станет автором музыки к фильму. Об этом пишет Deadline.

Песню Билли напишет вместе со своим братом Финеасом О'Коннелом.

Она уже прокомментировала решение режиссеров франшизы: "быть частью этого – сумасшедшее ощущение. Получить шанс записать главную песню к фильму, которая входит в настолько легендарную серию – большая честь. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза на свете. Я до сих пор в шоке!".

А директор Кэри Фукунага написал, что музыка из фильмов про Агента 007 всегда становилась культовой. Напомним, ранее для заглавных титров песни исполняли Адель, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни и другие известные исполнители.

Согласно сюжету нового фильма, Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Однако его старый друг Феликс Лейтер (которого играет Рэйф Файнс) из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. В ходе спасательной операции Бонд столкнется с таинственным злодеем, завладевшем новыми опасными технологиями. Его роль исполнит Рами Малек.

Как ранее писал Фокус:

В новом фильме бондианы агента 007 исполнит темнокожая актриса Лашана Линч.