"Дорогой, может настало время для еще одного ДТП"? Появились новые мемы о Меган и Гарри

Вторую неделю не утихают, а только разгораются страсти вокруг скандала при британском дворе. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий в начале января. Причем, этому предшествовали долгие каникулы в Канаде, которые герцогская чета провела на вилле, по слухам, принадлежащей русскому миллиардеру.

Меган сейчас находится с сыном не в Британии, СМИ предполагают, что она снова улетела в Канаду, или же в США к матери. А Гарри встречается с братом, отцом и бабушкой, чтобы минимизировать ущерб от своего решения.

Но уже сейчас ясно, что принц Чарльз помогать младшему сыну финансово не будет, но тот сохранит титул и коттедж Frogmore, на ремонт которого была потрачена солидная сумма – целых три миллиона долларов (2,4 миллиона фунтов).

Скандал при британском дворе обсуждают даже те, кто далек и от двора, и от Британии, и, возможно, не слишком интересовался проблемами английских монархов. Но скандалу уже дали имя Megxit по аналогии с Brexit и создают мемы на злобу дня. Фокус выбрал самые забавные.

Одной из тем стало актерское прошлое Меган Маркл, которая играла эпизодические роли в сериалах, прежде, чем попала в сериал Suits. Тем более выяснилось, что ранее.

Перевод: теперь Меган может сыграть саму себя в новом сезоне сериала "Корона"!

Перевод: сценаристы сериала "Корона" сжигают сценарий на 11 сезон

Также предполагают, чем будет заниматься принц Гарри, отлученный от семьи и семейных денег.

Перевод: Гарри и Меган на дороге в никуда

Перевод: представляем вам новых сотрудников: Гарри и Меган

И просто шутят. Например над тем, что музей мадам Тюссо убрал статуи Меган и Гарри из экспозиции, посвященной королевской семье Великобритании.

Перевод: Гарри и Меган оставили двор ради жизни простых людей

Перевод: ты прав, Гарри, только тогда СМИ оставят нас в покое - но не сейчас, да?

Перевод: Филипп, дорогой, может настало время еще для одного ДТП?

Перевод: Йоко Оно: я стала причиной распада "Битлз"... Меган: подержи-ка мое пиво

Перевод: Она знала. Она всегда знала

Перевод: прям индийское кино: парень бросает свою богатую семью ради любви...

Перевод: Кейт Миддлтон, когда поняла, что ей теперь придется работать больше

Перевод: О, это был очень смелый поступок Гарри и Меган, уйти на фриланс в Январе

Перевод: до встречи, смерды!

Как ранее писал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.