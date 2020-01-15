"Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали обращение к украинцам
Известные актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам в видеоролике.
Они прорекламировали новый фильм со своим участием: "Плохие парни навсегда". И спросили, все ли ожили после праздников, или же еще продолжают праздновать.
Но в любом случае они пригласили всех на премьеру, которая состоится в Украине 23 января.
В новом фильме про "плохих парней" речь пойдет о том, как друзья и напарники разошлись, но потом вновь сошлись, чтобы вместе противостоять таинственному Румынскому наемнику, который открыл на них охоту.
Как ранее писал Фокус:
- Американская исполнительница Билли Айлиш исполнит песню для нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать". А оскароносный композитор Ханс Циммер станет автором музыки к фильму.
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