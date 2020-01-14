"Хочу вести простую жизнь": Дженнифер Лопес снялась для обложки Vanity Fair и рассказала о мечтах

Певица появилась на обложке в компании Рене Зеллвегер и Эдди Мерфи

50-летняя дива рассказала в интервью изданию Vanity Fair, что хотела бы изменить в своей жизни. Например, уехать из США.

Сейчас певица колеблется между маленьким городком в Италии и уединенным уголком на Бали. "Я бы хотела вести другую жизнь, более простую и предсказуемую, в месте, где я могу спокойно покататься на велосипеде, купить хлеб в лавке, привезти его в корзинке домой, намазать джемом и съесть в кресле-качалке с видом на оливковую рощу. А потом просто сидеть и отдыхать… вот такие у меня фантазии", - отметила Джей Ло.

Она призналась, что хотела бы больше снимать в фильмах, и, сыграв в фильме "Стрипизерши", теперь не отказалась бы от роли в боевике или картине про супергероев.

Фото: Vanity Fair

А любимым фильмом певица называет романтическую комедию с Мег Райан и Билли Кристалом "Когда Гарри встретил Салли". "Я смотрела ее 15 тысяч раз", - отмечает Дженнифер.

Она также опровергла некоторые слухи, которые циркулируют о ней в Сети. Певица призналась, что не съедает один авокадо каждый день и не выкуривает одну сигарету в неделю. Но почти каждое утро старается оставлять записки для своих детей. Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмми от певца марка Энтони.

Как ранее писал Фокус:

Певица и актриса Дженнифер Лопес прибыла в Торонто, Канада, на премьеру фильма "Стриптизерши", где она исполнила главную роль. Но ее триумфальное появление на красной дорожке "испортили" эко-активисты.