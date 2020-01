Вдохновленный Хичкоком: Эминем выпустил новый альбом Music to Be Murdered By

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Об этом пишет Rolling Stone.

Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.

На обложке пластинки Эминем воссоздает оригинальное изображение, на котором Хичкок позирует с топором и револьвером.

Всего на пластинке 20 песен. В записи альбома участвовали исполнители Anderson.Paak, Эд Ширан, Juice WRLD, Q-Tip, Young M.A и другие. Продюсировал релиз Dr. Dre.

Кроме того, Эминем выпустил клип на песню Darkness. В ролике использованы кадры расстрела мирных граждан в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки 1 октября 2017 года. Тогда Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй на бульваре Лас-Вегас-Стрип.

Погибли 58 человек, Пэддок, покончив с собой, стал 59-м. Около семисот людей были ранены.

Рэпер призывает всех небезразличных голосовать за внесение изменений в закон о ношении оружия в США. "Когда это закончится? Когда достаточному количеству людей будет не плевать", – обращается к зрителям Эминем.

