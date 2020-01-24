Нечего надеть. 9 модных трендов весны 2020

Главные тренды женской моды весны 2020

Брючные костюмы

Конечно, мы не можем утверждать, что брючные костюмы стали модными только вчера или исключительно в 2020 году, но в этом сезоне они буквально на пике популярности и востребованности. Более того, именно этой весной вы можете смело экспериментировать с фасонами и комбинировать брюки оверсайз и жакет по фигуре.

Max Mara коллекция

В целом, не имеет значения, каким фасонам вы отдаете предпочтение. Весной этого года в моде брючный костюм как явление и креатив здесь только приветствуется.

Кожа

Еще одна evergreen тенденция. Пожалуй, трудно вспомнить сезон, когда одежда из кожи оказалась бы аутсайдером модных решений. Сейчас кожа подчеркнуто в тренде, причем, уже второй сезон подряд. Особенной популярностью будут пользоваться широкие кюлоты из кожи, которые можно дополнить в буквальном смысле чем угодно, ведь они будут центром вашего образа, что бы вы ни надели.

Коллекция Izeta

Впрочем, не меньшей популярностью будут пользоваться юбки плиссе, кожаные платья и кожаные рубашки. Другими словами, любая кожаная единица станет звездой гардероба сезона весна-лето 2020.

Коллекция Izeta

К слову, минимализм в тренде, поэтому следует остановить выбор на простых решениях в формате "черно-белый" или "красный с черным".

Минимализм 90-х годов

Если говорить о минимализме детальнее, то следует вспомнить о еще одной модной тенденции сезона, а именно об отсылках к лаконичным fashion-решениям 90-х годов. Тогда fashionistas часто предпочитали монохромные луки и простые, хотя и слегка утрированные линии.

Принцесса Диана в брючном костюме

Кроме того, на первый план выходят модели унисекс, способные стать частью гардероба представителей обоих полов. Такое мы тоже встречали в 90-е, правда, на постсоветском пространстве эти решения нашли немного упоминаний.

Принт polka dots

Другими словами принт крупный горох. Свое название он получил от американских танцоров начала XX века, которые шили костюмы для выступлений из тканей в горошек. В наступающем сезоне почти все ведущие модные дома представили на подиумах единицы, отшитые из тканей в горох, из чего следует, что нам следует обратить внимание на этот специфический принт, который, впрочем, идет далеко не всем.

В любом случае, чтобы не рисковать, приобретая целый образ, созданный из ткани с принтом polka dots, лучше остановить выбор на фрагментах или отдельных единицах одежды, например, брюках или рубашке, которые вы сможете дополнять чем-то однотонным.

Новинки и странные тренды сезона весна-лето 2020

Бабушкин свитер

Уютные свитеры, прозванные в народе ugly sweaters (страшненькие свитера), в этом сезоне можно комбинировать даже с юбками из нежного фатина и шелка или строгими брюками.

Конечно, запасаться ими не стоит, ведь мы готовимся к весне и лету, но приобрести единицу-другую можно. Теперь их будут комбинировать не только с уггами.

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Жилетки

Похоже, их мы будем носить часто и буквально со всем. Стилисты утверждают, что жилетки вернулись надолго и нужно заново учиться их сочетать с блузами, футболками, жакетами и другими базовыми единицами вашего гардероба.

Коллекция Saint Laurent

Сами жилетки претерпели ряд преобразований. Во многих образах они выступают центром модного образа, а не дополнением, как бывало прежде.

Прозрачные ткани

Нежные летящие, полупрозрачные ткани - неотьемлимая составляющая гардероба модниц весной 2020 года. Рубашки и блузы с крупными бантами, в сочетании со строгими брюками и юбкой-карандаш — пожалуй, то что нужно для идеального романтического или бизнес-образа.

Ультра-мини

Ведущие дизайнеры снова обратились к минимальной длине, и это значит, что к весне стоит начать готовиться уже сейчас. Ведь из-под коротеньких шортиков должы быть видны красивые и подтянутые ноги. Но если вы уже являететсь обладательницей идеальных конечностей, тогда вам можно смело приобретать мини-юбки, шорты, комбинезоны. Похоже, этот тренд готовится остаться с нами на несколько сезонов.

Коллекция Saint Laurent

Приталенные пиджаки из 70-х годов

Уже который сезон к нам долетают модные решения с отсылками к 1970-м. Дизайнеры то и дело обращаются к этой эпохе, которая по праву считается одной из самых универсальных с точки зрения ключевых модных кодов.

Сейчас модельеры предлагают нам пополнить гардеробы однобортными приталенными пиджаками, которые они рекомендуют комбинировать с рубашками, юбками-клеш и расклешенными брюками.