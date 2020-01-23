Самое красивое прощание в истории: Модный хулиган Жан-Поль Готье провел свой последний показ

67-летний кутюрье Жан-Поль Готье решил навсегда покинуть мир высокой моды. И попрощаться с размахом. Последний показ прошел в рамках Парижской кутюрной недели моды. Об этом пишет Vogue.

Были приглашены все звезды, в дефиле приняли участие всемирно известные модели, такие как Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк и музы дизайнера: Росси ди Пальма и Дита фон Тиз.

Дита фон Тиз

Джиджи Хадид

Винни Харлоу

Росси ди Пальма

Белла Хадид

Ирина Шейк

Пэрис Джексон

Карли Клосс

Мероприятие также было посвящено 50-летию карьеры модельера и началось с "похорон" – символической церемонии, после которой мода "возродилась" к жизни.

Все фото: Twitter и Instagram Jean Paul Gaultier, Alessandro Lucioni, Vogue

Показ коллекции включил в себя 250 подиумных образов.

В конце шоу на подиум вышел сам легендарный дизайнер. Он был одет в обычный синий комбинезон, под которым виднелась тельняшка, которую когда-то Готье сделал популярной, вслед за Коко Шанель. Завершило дефиле выступление Боя Джорджа.

Фото: Twitter Jean Paul Gaultier

Культовая тельняшка появилась в самой первой коллекции дизайнера 1973 года, но популярность обрела лишь спустя десять лет — после показа 1983 года, когда Готье вдохновлялся образом моряка из фильма "Керель". И простой принт стал фирменным знаком Готье, позже он использовал его в дизайне флаконов туалетной воды, выпускаемой под своим брендом.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в 18 лет в модном доме Пьера Кардена, а в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер работал с Мадонной – для нее он создал знаменитый остроконечный бюстгальтер, Мэрилином Мэнсоном, Кайли Миноуг, Милен Фармер, Ниной Хаген.

Готье создавал костюмы для кино, сотрудничая с такими режиссёрами, как Педро Альмодовар ("Кика"), Питер Гринуэй ("Повар, вор, его жена и её любовник"), Люк Бессон ("Пятый элемент"), Жан-Пьер Жёне и Марк Каро ("Город потерянных детей").

Как ранее писал Фокус:

Французский дизайнер Жан-Поль Готье представил новую коллекцию, разработанную совместно с брендом Supreme. И представлять ее пригласил дочь своей музы Мадонны.