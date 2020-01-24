О британской королевской семье снимут мультфильм. Принца Гарри озвучит Орландо Блум

Стриминговая платформа HBO Max заказала производство комедийного мультсериала под названием "Принц". Он расскажет о жизни британской королевской семьи. Причем рассказывать будет наследный принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Japan Today.

Журналисты считают, что мультсериал будет иметь успех, потому как сейчас скандалы, сотрясающие британский королевский двор, на первых полосах всех таблоидов. Уже известно, что в основу мультика лягут сатирические истории писателя и продюсера Гари Джанетти, который в своем Instagram от лица 6-летнего принца Джорджа комментирует новости о членах своей семьи.

Фото: HBO Max

Джанетти и озвучит малыша Джорджа, а голос Орландо Блума достанется принцу Гарри, его брата – принца Уильяма озвучит Иван Реон, прославившийся ролью кровожадного Рамси Сноу в "Игре престолов".

Предполагается, что в мультсериале расскажут, как юный принц Джордж справляется с обязанностями королевского отпрыска, но при это пытается быть обычным ребенком в 775 комнатах королевского дворца, в компании бабушкиных корги и целой армии прислуги.

Фото: Wireimage

Становиться героями кино монаршим особами не впервой - в частности, уже несколько лет британский исторический драматический телесериал "Корона", выходящий на Netflix, собирает перед экранами большую аудиторию.

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