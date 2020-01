В Британии песня t.A.T.u. "Я сошла с ума" стала "платиновой"

Англоязычная версия музыкальной композиции "Я сошла с ума" российской группы "Тату" (t.A.T.u.) All the Things She Said получила в Великобритании статус "платиновой".

Об этом пишет сайт Британской ассоциации производителей фонограмм.

Отмечается, что с момента выхода песни в 2002 году в Британии было продано более шестисот тысяч копий сингла.

"Золотого" статуса (400 000 экземпляров) суперхит достиг в 2013 году.

Кстати, на видеохостинге Youtube клип посмотрели более 203 млн раз.

До сих пор песня группы остается единственной работой коллектива из России, которая не только возглавила британский чарт синглов, но продержалась там четыре недели подряд.

All the Things She Said – первый сингл с дебютного англоязычного альбома проекта 200 km/h in the Wrong Lane. Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году и распалась в 2009 году.

