Автор песни "Охрана, отмена" поборется за участие в Евровидении-2020

Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула

Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.

Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:

[О] KHAYAT Assol CLOUDLESS Katya Chilly GARNA FO SHO David Axelrod Александр Порядинский TVORCHI GIO Jerry Heil Krutь Элина Иващенко Go-A MOONZOO feat. F.M.F. Sure

22-го января состоится жеребьевка, по результатам которого определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. А прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Как ранее сообщал Фокус:

На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.

Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.

Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".