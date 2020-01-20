Автор песни "Охрана, отмена" поборется за участие в Евровидении-2020
2020-01-20 12:21:55
Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула
Объявлены имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.
Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.
Членами жюри будут артист Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор "Хит Fm" Виталий Дроздов. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.
8 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых:
- [О]
- KHAYAT
- Assol
- CLOUDLESS
- Katya Chilly
- GARNA
- FO SHO
- David Axelrod
- Александр Порядинский
- TVORCHI
- GIO
- Jerry Heil
- Krutь
- Элина Иващенко
- Go-A
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
22-го января состоится жеребьевка, по результатам которого определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах. А прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал).
Как ранее сообщал Фокус:
- На конкурсе "Евровидение-2019" победил участник из Нидерландов Duncan Laurence.
- Песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в мае в Тель-Авиве, посмотрели 182 миллиона зрителей из разных стран.
- Мэр Амстердама (Нидерланды) Фемке Халсема заявила, что город в следующем году не сможет принять песенный конкурс "Евровидение".
- В 2020 году песенный конкурс "Евровидение" проведут в Роттердаме в Нидерландах.