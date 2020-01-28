Меню на церемонии "Оскар" будет более вегетарианским, экологичным и без пластиковых бутылок

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году обещает быть весьма прогрессивной. Меню банкета будет более вегетарианским и без использования пластиковых бутылок. Об этом пишет Daily Mail.

На эту экологически верную идею кинокритиков натолкнул актер Хоакин Феникс, звезда фильма "Джокер", веган и защитник животных.

Теперь меню будет на 70 процентов состоять из овощей и фруктов, и только остальные тридцать будут содержать рыбу и мясо. Блюда будут поставлять известные веганские рестораны: Nics's on Beverly и The Messy Table LA.

Ранее схожее меню было предложено гостям на церемонии вручения премии "Золотой Глобус" и принято с воодушевлением.

Правда, до сих пор неясно, какое меню будет предложено на традиционном Губернаторском балу – вечеринке, которая проходит после церемонии вручения золотых статуэток.

Стивен Спилберг на "оскаровском" банкете

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В разные годы на банкете после церемонии подавали пирог с курицей, картофель фри, лобстеров, картофель с черной икрой, канапе с лососем, говядину вагю с пюре из цветной капусты, а на десерт - ванильное и шоколадное мороженое и, обязательно, очень много шампанского.

Блюда, которые подавали на "оскаровском" банкете/Все фото: Rex, ASAP

Как ранее писал Фокус:

Звезда фильма "Джокер" оставил церемонию награждения в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе и отправился на бдение возле скотобойни, куда привезли свиней. Актер даже не снял смокинг, когда присоединился с прочим участникам акции.