92-я церемония награждения состоится 9 февраля

В понедельник, 13 января, американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию "Оскар". Список претендентов был оглашен в Лос-Анджелесе, трансляция проводилась на YouTube-канале премии.

Лучший фильм: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", 1917, "Однажды в… Голливуде", "Паразиты".

Лучший фильм на иностранном языке: Corpus Christi, "Страна меда", "Отверженные", "Боль и слава", "Паразиты".

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе, Тодд Филипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино, Пон Джун-хо.

Лучшая актриса: Синтиа Эриво, Сирша Ронан, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер.

Лучший актер: Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Хоакин Феникс, Джонатан Прайс.

Лучшая актриса второго плана: Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"),

Марго Робби ("Скандал").

Лучший актер второго плана: Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде").

Лучшая операторская работа: "Однажды в… Голливуде", "Ирландец", "Джокер", "Маяк", 1917.

Лучшие спецэффекты: "Мстители: Финал", "Ирландец", "Король Лев", 1917, "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре сразу две украинские киноленты попали в длинный список премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В лонглист главной американской кинопремии вошли кинокартина "Додому" режиссера Наримана Алиева и фильм "Раскрашенная птица" режиссера Вацлава Маргоула. Однако ни одна из лент не попала в окончательный список номинантов на премию.