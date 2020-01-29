Рианна и A$AP Rocky были замечены вместе на отдыхе в Нью-Йорке

Певица Рианна и репер A$AP Rocky вместе посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке. Помимо этого, как утверждают инсайдеры издания The Sun , музыканты наслаждаются общением и даже разделили номер в нью-йоркской гостинице.

Рианна утверждают, что для нее отношения с A$AP Rocky имеют исключительно дружеский характер.

Именно в тот день, когда музыканты появились вместе на благотворительном концерте, стало известно, что Риана больше не встречается с саудовским миллиардером Хасаном Джамилем. Причины расставания не разглашаются, однако, согласно информации источников, звездам было слишком тяжело сохранять отношения из-за различия жизни.

В декабре Рианна позировала вместе с A$AP Rocky на красной дорожке премии British Fashion Awards, после чего его концерт в Стокгольме. В 2013 году Рианна снялась в клипе на его трек Fashion Killa.

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