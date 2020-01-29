Это конец: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт оформили развод после восьми месяцев брака

Звездная пара рассталась еще в прошлом году

Скандальная певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт оформили официальный развод. Их брак продержался всего восемь месяцев. Об этом пишет TMZ.

Пара поженилась в декабре 2018 года на тайной церемонии для родных и близких. Фото появились спустя несколько дней в соцсетях. Лиам и Майли появлялись вместе на вечеринках, постили снимки в Instagram, но уже в августе прошлого года они разошлись.

Свадьба Лиама и Майли/Фото: Instagram

Майли "застукали" на яхте с девушкой, блогером и соосновательницей проекта FORAY Кейтлин Картер, а Лиам улетел лечить разбитое сердце в Австралию. Для процедуры развода они наняли лучших адвокатов, главным образом для того, чтобы разобраться с домашними питомцами.

По слухам, в брачном контракте был пункт о том, что собаки остаются с Майли в Лос-Анджелесе. Особых проблем при разводе не возникло: у пары не было детей, и они не имели претензий друг к другу. К тому же оба уже начали новые отношения.

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс/Фото: Rex

Майли Сайрус и Коди Симпсон/Фото: codysimpson

Лиам Хемсворт сейчас встречается с моделью Габриэллой Брукс, а Майли после нескольких кратковременных романов завела отношения с музыкантом Коди Симпсоном.

Как ранее писал Фокус:

Майли после разрыва отношений с Лиамом сделала заявление у себя в Instagram, написав философский пост, который начинается со слов "не надо противостоять эволюции, ты все равно не победишь". Также певица говорит, что она в мире с самой собой и ее "сердце спокойно".