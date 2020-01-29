Это конец: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт оформили развод после восьми месяцев брака
2020-01-29 10:39:27
Звездная пара рассталась еще в прошлом году
Скандальная певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт оформили официальный развод. Их брак продержался всего восемь месяцев. Об этом пишет TMZ.
Пара поженилась в декабре 2018 года на тайной церемонии для родных и близких. Фото появились спустя несколько дней в соцсетях. Лиам и Майли появлялись вместе на вечеринках, постили снимки в Instagram, но уже в августе прошлого года они разошлись.
Свадьба Лиама и Майли/Фото: Instagram
Майли "застукали" на яхте с девушкой, блогером и соосновательницей проекта FORAY Кейтлин Картер, а Лиам улетел лечить разбитое сердце в Австралию. Для процедуры развода они наняли лучших адвокатов, главным образом для того, чтобы разобраться с домашними питомцами.
По слухам, в брачном контракте был пункт о том, что собаки остаются с Майли в Лос-Анджелесе. Особых проблем при разводе не возникло: у пары не было детей, и они не имели претензий друг к другу. К тому же оба уже начали новые отношения.
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс/Фото: Rex
Майли Сайрус и Коди Симпсон/Фото: codysimpson
Лиам Хемсворт сейчас встречается с моделью Габриэллой Брукс, а Майли после нескольких кратковременных романов завела отношения с музыкантом Коди Симпсоном.
Как ранее писал Фокус:
- Майли после разрыва отношений с Лиамом сделала заявление у себя в Instagram, написав философский пост, который начинается со слов "не надо противостоять эволюции, ты все равно не победишь". Также певица говорит, что она в мире с самой собой и ее "сердце спокойно".
- Лиам, младший из актерского клана Хемсвортов, сделал приятный сюрприз своей преданной фанатке, посетив ее свадьбу. Кэти и ее жених Шон специально прилетели в Австралию из Британии ради пляжной свадебной церемонии на побережье. А когда они отмечали бракосочетание в ресторанчике на берегу, к ним внезапно присоединился Лиам Хемсворт.