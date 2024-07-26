В костюме за 7 тысяч долларов: Селин Дион заметили накануне Олимпиады в Париже (фото)

Тяжелобольная артистка должна выступить на церемонии открытия Олимпийских игр. На сцене также должна появиться Леди Гага.

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Канадская певица Селин Дион продемонстрировала костюм за 7 тысяч долларов, готовясь к выступлению на открытии Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Page Six.

Накануне Дион выходила из своего парижского отеля и была одета в костюм Dior с головы до пят: пуловер-анорак (4000 долларов) и брюки-клеш (3000 долларов) от французского дома моды.

Тяжелобольная артистка соединила свой дизайнерский спортивный костюм массивными белыми кроссовками и солнцезащитными очками, когда приветствовала толпу поклонников за считанные часы до открытия мультиспортивного события.

Селин Дион Фото: Getty Images

Селин Дион не выступала на публике уже несколько лет. В 2022 году певица откровенно рассказала, что у нее диагностировали синдром ригидного человека, редкое неврологическое заболевание, которое вызывает жесткость мышц и болезненные спазмы.

Впрочем, Дион должна выступить на церемонии открытия Олимпиады в столице Франции. Сначала инсайдеры говорили о гонораре в размере двух миллионов долларов за одну песню, однако впоследствии стало известно, что звезда сцены вообще не получит денег за выступление.

"Их решение выступать при таких условиях отражает их желание быть частью исторического события для Франции и мира спорта", — говорил источник.

Напомним, Элина Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр.

Также Фокус писал о диверсиях на железной дороге за считанные часы до Олимпиады-2024.