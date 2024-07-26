Во Франции заявили о диверсиях на железной дороге за считанные часы до открытия Олимпиады

Французский железнодорожный оператор SNCF сообщил о том, что TGV, высокоскоростная сеть страны, подверглась актам вандализма, включая поджоги.

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Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала от диверсий, включая поджоги, которые нарушили работу транспортной системы за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщили в национальном железнодорожном операторе SNCF, пишет France24.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что атаки были скоординированными актами "саботажа".

"Это масштабная атака, направленная на то, чтобы парализовать сеть TGV", — заявили в SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить.

"SNCF стала жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий за одну ночь", — сообщил национальный железнодорожный оператор, добавив, что атаки затронули его атлантические, северные и восточные линии.

Сообщается о поджогах, а также о том, что движение на пострадавших линиях "серьезно нарушено", и такая ситуация продлится до конца недели, пока ведутся ремонтные работы.

Паника на французских вокзалах

Поезда будут переведены на другие пути, но большую часть из них придется отметить.

Юго-восточная линия не пострадала, поскольку "злонамеренный акт был предотвращен".

SNCF призвала пассажиров отложить поездки и не посещать железнодорожные станции. По данным агентства, в результате атак пострадали около 800 000 пассажиров.

Паника на французских вокзалах

Компания Eurostar также сообщила, что ее железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем было нарушено из-за актов вандализма, что привело к отмене нескольких рейсов и увеличению времени в пути.

"В связи с скоординированными актами злого умысла во Франции, затронувшими высокоскоростную линию между Парижем и Лиллем, все высокоскоростные поезда, идущие в Париж и прибывающие из Парижа, сегодня, в пятницу 26 июля, будут перенаправлены на классическую линию. Это увеличит время в пути примерно на полтора часа", — говорится в заявлении Eurostar. И там отмечают, что несколько поездов были отменены.

Теракты были совершены в тот момент, когда Париж готовится к церемонии открытия, в которой примут участие 7500 спортсменов, 300 000 зрителей и множество VIP-персон. Церемония открытия, которое впервые пройдет в виде парада 85-ти барж и лодок на Сене, состоится вечером, 26 июля.

Напомним, днем ранее во Франции задержали гражданина РФ, который хвастался, что собирается устраивать диверсии на Олимпиаде в Париже. Кирилл Грязнов называл себя поваром и работал в элитных ресторанах "Мишлен".