У Франції заявили про диверсії на залізниці за лічені години до відкриття Олімпіади

Французький залізничний оператор SNCF повідомив про те, що TGV, високошвидкісна мережа країни, зазнала актів вандалізму, зокрема підпалів.

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Мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, включно з підпалами, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомили у національному залізничному операторі SNCF, пише France24.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що атаки були скоординованими актами "саботажу".

"Це масштабна атака, спрямована на те, щоб паралізувати мережу TGV", — заявили в SNCF, додавши, що багато маршрутів доведеться скасувати.

"SNCF стала жертвою кількох одночасних зловмисних дій за одну ніч", — повідомив національний залізничний оператор, додавши, що атаки торкнулися атлантичних, північних та східних ліній.

Повідомляється про підпали, а також про те, що рух на постраждалих лініях "серйозно порушено", і така ситуація триватиме до кінця тижня, доки виконуються ремонтні роботи.

Паніка на французьких вокзалах

Потяги будуть переведені на інші колії, але більшість із них доведеться скасувати.

Південно-східна лінія не постраждала, оскільки "зловмисному акту вдалося запобігти".

SNCF закликала пасажирів відкласти поїздки та не відвідувати залізничні станції. За даними агентства, внаслідок атак постраждали близько 800 000 пасажирів.

Паніка на французьких вокзалах

Компанія Eurostar також повідомила, що її залізничне сполучення між Лондоном і Парижем було порушено через акти вандалізму, що призвело до скасування кількох рейсів та збільшення часу в дорозі.

"У зв'язку зі скоординованими актами злого наміру у Франції, що торкнулися високошвидкісної лінії між Парижем і Ліллем, усі високошвидкісні поїзди, що йдуть до Парижа і прибувають з Парижа, сьогодні, в п'ятницю 26 липня, будуть перенаправлені на класичну лінію. Це збільшить час у дорозі приблизно на півтори години", — йдеться у заяві Eurostar. І там зазначають, що кілька поїздів було скасовано.

Теракти були скоєні в той момент, коли Париж готується до церемонії відкриття, в якій візьмуть участь 7 500 спортсменів, 300 тисяч глядачів та безліч VIP-персон. Церемонія відкриття, яке вперше відбудеться у вигляді параду 85 барж та човнів на Сені, відбудеться увечері, 26 липня.

Нагадаємо, днем раніше у Франції затримали громадянина РФ, який вихвалявся, що збирається влаштовувати диверсії на Олімпіаді в Парижі. Кирило Грязнов називав себе кухарем і працював у елітних ресторанах "Мішлен".