Меган Маркл и принц Гарри возмущены решением королевы

Королева Елизваета приняла решение лишить принца Гарри и Меган Маркл должности послов молодежи стран Содружества. Такое решение было принято с вязи с тем, что супружеская пара отказалась от обязанностей членов королевской семьи. Об этом сообщает screenrant.

Королева назначила принца Гарри послом молодежи Содружества незадолго до его свадьбы. А позже эти обязанности разделила с ним Меган Маркл. В их задачи входили налаживание отношений между молодыми людьми и лидерами Содружества и привлечение их к решению социальных, экономических и экологических вопросов.

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Для Меган и Гарри такое решение королевы стало шоком. Как утверждают источники, близкие к супругам, обязанности послов были их любимым делом.

В число стран Содружества входят 53 государства, в том числе и Канада, куда переехали бывшие представители королевской семьи.

Как ранее сообщал Фокус:

После отказ бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол - to Meghan Markle.