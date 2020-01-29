Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл
2020-01-29 16:48:03
Однако принцессы Евгения и Беатрис могут не согласиться на предложение бабушки
Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл, после того, как Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей. Об этом сообщает королевский биограф Роберт Лейси, передает harpersbazaar.
По его словам, обязанности бывших герцога и герцогини могут перейти к принцессам Евгении и Беатрис, которые приходятся дочерями принца Эндрю, среднего сына Елизаветы II.
"Если двое выходят из игры, то кто-то должен занять их места, и этими людьми могут стать Беатрис и Евгения. Теперь остается только гадать, согласятся ли Беатрис и Евгения, ведь они обе уже имеют постоянную работу. Беатрис занимает должность вице-президента IT-компании, а Евгения – арт-директора галереи", - сказал Лейси.
Биограф отметил, что сестры всегда были примером подражания для принца Гарри.
Как ранее сообщал Фокус:
- После отказ бывших герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл от королевского звания в английском языке языуке появился новый глагол - to Meghan Markle.
- Пока в Лондоне все еще решают проблемы, вызванные отказом принца Гарри и его жены исполнять обязанности королевской семьи, Меган Маркл проводит время вполне безмятежно. Папарацци сняли ее на прогулке в парке.