Старшая дочь Билла Гейтса обручилась со своим египетским возлюбленным Наэлем Нассаром

Дженнифер Гейтс, старшая дочь одного из самых богатых людей в мире Билла Гейтса и его жены Мелинды, выходит замуж. 23-летняя выпускница Стэнфорда объявила о помолвке со своим возлюбленным Наэлем Нассаром. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Наэль сделал Дженнифер предложения во время их отпуска в горах, где они катались на лыжах. Девушка не ожидала такого поворота событий и была очень счастлива, о чем и написала под фото: "Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал, удивив меня в самом значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга. Да, в миллион раз больше, чем прежде".

Дженнифер и Наэль встречаются уже четыре года, и не скрывали свои отношения, часто загружая романтичные снимки в соцсети.

Нассар, как и Дженнифер, увлекается верховой ездой и тоже окончил Стэнфорд (факультет экономики и менеджмента), где они и познакомились. Нассар даже принимал участие в Олимпийских играх.

Все фото: Instagram nayelnassar

Когда состоится свадьба – пока неизвестно. Также на помолвку старшей дочери пока никак публично не отреагировал сам Билл Гейтс. К слову, недавно 64-летний Билл и 55-летняя Мелинда отпраздновали 26-ю годовщину брака.

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