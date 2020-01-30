Модная связь бывших супругов: Дженнифер Энистон и Брэда Питта одевают одни и те же стилисты

Оказалось, что именно эти мастера своего дела создали образы актеров на недавней церемонии награждения премией Гильдии киноактеров США

Хоть Дженнифер Энистон и Брэд Питт заверяют, что их связывает только дружба, таблоиды выяснили, что у бывших супругов гораздо больше общего, нежели известно их поклонникам. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Например оказалось, что Энистон и Питта одевают одни и те ж стилисты. Сестры Нина и Клэр Хэллворт известны в актерской среде. Среди их клиентов также актеры Кирстен Данст с супругом Джесси Племонсом и Патрик Демпси.

Но чаще всего Нина и Клэр подбирают наряды именно Энистон. Винтажное шелковое платье от Джон Гальяно 1999 года для Christian Dior, которое приобрела себе в подарок актриса – их работа.

Все фото: Instagram nina.clare

И они подбирали образ Питту для его недавней рекламной компании для Brioni.

Как ранее писал Фокус:

На церемонии премии Гильдии киноактеров США 2020 Брэд Питт и Дженнифер Энистон ни на шаг не отходили друг от друга. Обмен любезностями между актерами начался, когда Брэд получил свою награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".