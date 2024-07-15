Носить мини в 35+ можно: топ-5 советов от стилиста, что надевать, чтобы не выглядеть старше (фото)

"Возрастная" мода — что это? Для кого? И с какого возраста следует о ней задуматься? Да и нужно ли вообще?

Related video

Может показаться, что "возрастная" мода — это что-то про глубокую старость. Но на самом деле с ограничениями в одежде из-за возраста сталкиваются девушки 30+. "Эта юбка для тебя уже слишком короткая", "кроп-топы — это для юных девушек", "зачем тебе вещи такого вызывающего цвета, ты же уже замужем". Эти и другие подобные ужасные фразы слышат в свой адрес множество женщин. Однако, как объяснила Фокусу персональный стилист Алена Черновол, возраст не имеет никакого значения в формировании персонального стиля.

По ее словам, первоочередные моменты, которые служат фундаментом стильных образов это: ваш характер, образ жизни, внутреннее состояние, особенности профессии, тип внешности и фигуры, особенности телосложения, наличие зон коррекции.

"О возрасте, как видите, речь не идет вовсе. Ведь кто-то смело носит экстрамини в 42, а для кого-то в 17 самая комфортная длина — до середины колена, не меньше. Кто-то в 18 является сдержанным минималистом, а кто-то может иметь озорной и инфантильный характер стиля в 81. Кто-то в 20 имеет гардероб в сплошном ч/б, а для кого-то в 50 всех цветов радуги в одном образе иногда мало. Ориентируйтесь в первую очередь на себя. На собственное отражение в зеркале. На свои ощущения от увиденного там. А уже потом вспоминайте о мнении общества и придуманных им "нормах", — пояснила персональный стилист Алена Черновол.

Также Алена Черновол дала топ-5 стильных советов, как не прибавить себе возраста:

1. Избегайте слишком глубоких землистых оттенков цветов в портретной зоне. Темные цвета делают лицо более тусклым. В противоположность этому, естественные оттенки розового, сиреневого, персикового, зеленого всегда освежат ваш внешний вид.

2. Осторожно относитесь к матовым структурированным верхам. Бархатный жакет (да еще и в темном цвете) будет поглощать свет и подчеркивать несовершенства. В то время, как, к примеру, сатин или лакированная кожа — наоборот "подсвечивать" лицо и создавать эффект сияния.

3. Обратите внимание на украшения и аксессуары. Если они уже отжили свое, лучше заменить их на более актуальные. Порой именно мелочи влияют на общее впечатление от образа.

Напомним, ранее мы писали про 4 стильные сумки на лето 2024 года — модные тренды.

Кроме этого, Фокус писал о 3 трендах маникюра на лето .