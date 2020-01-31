Bafta станет "зеленым": звезды выберут наряды "секонд-хенд", а красную дорожку отдадут в переработку

Вслед за организаторами церемонии "Оскар", организаторы Bafta тоже хотят сделать ее более экологичной. Об этом пишет Daily Mail.

Для начала будут запрещены полиэтиленовые пакеты для лакомств, одноразовые пластиковые приборы и бутылки. Красную ковровую дорожку отдадут на переработку, а селебрити предлагают не приобретать новые наряды, а воспользоваться теми, что уже у них имеются, или взять платья и смокинги напрокат.

Меню будет почти вегетарианским, а в качестве комплимента селебрити получат сумочки из переработанного пластика с полезными подарками, для сравнения, в прошлом году звезды получили огромную сумку с шампанским и косметикой.

Все фото: BAFTA

Критики этой идеи уже отметили, что полностью "углердно-нейтральной" церемония не получится, ведь Bafta считают своеобразной репетицией церемонии "Оскар" и на нее съезжаются со всего мира, и из США в том числе. И чаще всего селебрити выбирают самолеты.

Как ранее писал Фокус:

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году обещает быть весьма прогрессивной. Меню банкета будет более вегетарианским и без использования пластиковых бутылок. На эту экологически верную идею кинокритиков натолкнул актер Хоакин Феникс, звезда фильма "Джокер", веган и защитник животных.