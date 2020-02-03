Искусственный мех и бижутерия. ТОП-7 модных трендов мужской моды - 2020

Марафон мужских недель моды завершился в конце января. По традиции серию модных показов закрыла парижская серия модных событий, которым предшествовали недели моды в Милане, Лондоне и выставка Pitti Uomo в Италии.

В этом сезоне можно выделить ряд изменений мужских модных трендов. Например, открытая мускулинность уступила место легким нотам романтизма, строгие линии передали эстафету мягким решениям. Еще одной яркой тенденцией мужской моды можно считать эклектику стилей, которая пришла на смену следованиям конкретным модным решениям.

Фокус выяснил, какую одежду, обувь и аксессуары стоит приобрести в наступающем сезоне сильной половине человечества.

Свитеры и рубашки ультра-ярких цветов

Эти единицы одежды станут лучшим решением для вашего повседневного городского образа. Вы сможете комбинировать их с блейзерами, пиджаками, рубашками с цветочным принтом.

И конечно, не стоит забывать о ключевых цветовых решениях сезона. Например, синий - один из ключевых цветов наступающей весны, а именно, насыщенный электрик и классический оттенок синего. Одним словом, институт Pantone обозначил именно эти оттенки, в качестве самых модных цветов сезона.

Цветные джинсы

В прошлом году на модной арене царствовал классический синий деним. В то время, как в наступающем сезоне балом правят цветные джинсы. Причем, речь идет не только о брюках: в этот раз в ход пойдут цветные джинсовые куртки, жилеты, кардиганы и другие единицы одежды.

Комбинировать цветной деним можно с любыми модными решениями, ведь, как мы писали выше, эклектика задает тон в гардеробе этой весной, следовательно, с чем бы вы ни надели зеленую джинсовую куртку, окажетесь на пике модных тенденций.

Усложненный крой

Мы следим за тем, как усложняется крой пальто, пиджаков и даже мужских футболок в наступающем сезоне. Фигурные линии, прозрачные фрагменты дополняют общий вид одежды. В моду войдут пиджаки с "мятым" эффектом, ассиметричные объемные пальто и объемные плечи, как в 80-е годы. Будет актуальна мягкая линия плеч, которая сможет напомнить о демократизации образов, преобладающей в последние годы.

Сумки-бананки

Уже который сезон уверенно держатся на подиумах модных шоу ведущих домов мира. Дизайнеры продолжают дополнять мужские образы сумками-crossbody, которые эффектно будут смотреться как с кэжуал-образами, так и с актуальными спортивными решениями.

Высокие сапоги

Тракторная подошва уверенно возвращается в мужские гардеробы. При этом мужчины смогут заправлять в обувь не только джинсы, но и широкие костюмные брюки. Весной вы сможете совмещать высокие мужские сапоги с шортами и подвернутыми брюками-чиносами.

Искусственный мех

Да, теперь он появится и в мужских гардеробах. Макротренд последних нескольких лет, доминирующий в женских коллекциях, "просочился", наконец, и на мужские подиумы. Пальто из искусственного меха будут актуальны в сочетании с любыми образами, включая классику и городской кэжуал.

Массивные украшения

Аксессуары, которые считаются исконно женскими, в этом сезоне станут частью мужских модных образов. Крупная бижутерия, колье, броши, украшения из бусин и массивные кольца на пальцы станут ярким дополнением к актуальному мужскому образу весной 2020 года. Словом, ведущие дизайнеры решили добавить немного рок-н-ролла в современный мужской образ.