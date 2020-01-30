Двухцветные пальто и вещи из бабушкиного сундука: самые яркие streetstyle образы из Копенгагена

Сейчас в столице Дании проходит Неделя моды

Неделя моды переместилась на север: сейчас именно в Дании проходят модные показы, а самые стильные люди страны собираются, чтобы ознакомиться с новыми трендами. Фокус собрал самые интересные тренды с улиц северной столицы.

Сейчас в Копенгагене уютные и дождливые +4, так что гости дефиле могут продемонстрировать свой уличный стиль самым разнообразным образом.

Больше всего скандинавские модницы любят эффектный блейзер в качестве знаковой вещи для зимы. Они носят его поверх свитера и с классическими брюками, заправленными в высокие сапоги. И не против такой прозаичной вещи, как дождевик. Он будет ярким, украшать хозяйку и функциональным - защитит ее от дождя.

А кожаный жакет надевают с бермудами в тон, подчеркивая талию широким ремнем, – обе последние вещи будут большим трендом будущей весной. Здесь всегда будут в моде пуховики - погода обязывает.

Самые стильные люди Копенгагена умеют носить пальто и шубы оверсайз, а еще мастерски управляются с многослойностью – на одном человеке можно увидеть рубашку, свитер, пиджак и пальто, и все это сочетается по цвету и фактуре.

Также в датских трендах естественность и натуральность: девушки предпочитают неяркий макияж и свободные прически – никакого перебора со средствами для укладки и косметикой.

А еще предпочитают вещи, которые выглядят так, будто их извлекли из бережно хранимого бабушкиного сундука, куда именно заботливая бабушка их и положила после того, как связала или сшила собственноручно для любимой внучки: вязаные сумки, уютные кардиганы и платья пэчворк сочетаются с модными кроссовками и изящными сумочками.

Пожалуй, датские модники следуют правилу Коко Шанель: "Модно то, что ношу я" и создают совершенно новый streetstyle: индивидуальный, небрежный и главное: удобный.

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото из открытых источников и соцсетей.

Как ранее писал Фокус:

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