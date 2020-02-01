Меган Маркл нашла еще одну работу: за 588 долларов будет помогать "разведенкам"
Супруга принца Гарри Меган Маркл нашла еще одну работу в роли наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет издание Page Six.
По данным издания, речь идет о шоу I Do, Redo. 38-летняя Маркл будет помогать своей лучшей подруге, стилисту свадеб Джессике Малруни.
Издание пишет, что супруга принца Гарри будет помогать участницам шоу вступить в новый брак.
Гонорар Маркл за один съемочный день составит 588 долларов (около 15 000 гривен).
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий.
- Королева Елизваета приняла решение лишить принца Гарри и Меган Маркл должности послов молодежи стран Содружества. Такое решение было принято с вязи с тем, что супружеская пара отказалась от обязанностей членов королевской семьи. Для Меган и Гарри такое решение королевы стало шоком. Как утверждают источники, близкие к супругам, обязанности послов были их любимым делом.
- Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney, и будет озвучивать персонажей мультфильмов. Вырученные средства Маркл собирается направлять на благотворительность. В частности, деньги будут перечисляться организации "Слоны без границ", которая занимается защитой этих животных от браконьеров.
- Пока в Лондоне все еще решают проблемы, вызванные отказом принца Гарри и его жены исполнять обязанности королевской семьи, Меган Маркл проводит время вполне безмятежно. Папарацци сняли ее на прогулке в парке.