Невыносимо громко и беспредельно скучно. Кому стоит смотреть ленту "Хищные птицы"

К слову, именно Робби стала продюсером новой супергеройской ленты с женскими персонажами в главных ролях.

По сюжету нового фильма кинокомпании Warner Bros. Харли Квинн - больше не подружка Джокера. Бывшие возлюбленные разорвали отношения, в следствие чего у эксцентричного злодея не было возможности появиться в кадре даже эпизодически. Ему на смену пришли другие герои, а точнее, героини комиксов DC: Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Чёрная Канарейка (Джерни Смоллетт-Белл), сотрудница полиции Рене Монтойя (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско).

Собрались девушки в убойную банду не просто так, а с целью помочь Харли Квинн победить в неравном бою с местным криминальным авторитетом Чёрной Маской (Юэн Макгрегор).

В числе преимуществ новой ленты стоит упомянуть постановки боевых сцен. Они выглядят в полной мере зрелищно, кроваво и достоверно. Особого внимания заслуживает эффектная игра Марго Робби (это если забыть, что на нее просто приятно смотреть людям по обеим сторонам гендерных баррикад). К сожалению, в числе прочих преимуществ упомянуть нечего.

Сюжет фильма развивается медленно, местами непоследовательно. Сценаристы используют приемы Гая Ричи с растянутой презентацией героев. Только в «Хищных птицах» время уделяют малозначительным героям, которые довольно быстро умирают или исчезают из кадра навсегда по каким-то другим причинам. В отличие от сценариев фильмов знаменитого британского режиссера, в которых представления удостоены только значимые персонажи. В результате, на протяжении всего просмотра невозможно избавиться от стойкого чувства пережеванной жвачки.

Да и вообще, «Хищные птицы» - это не про сюжет. Эта лента больше про эмансипацию, женскую силу и независимость, хорошие прически, эффектный макияж и чисто женские коды в общении. Ведь только девочка поймет, почему другая девочка выбросила памятный браслет и выстроит на этой почве гипотезу преступления. Еще этот фильм еще, конечно, немного и про женское доминирование в мужском мире, но последнее уже из области глубоких смыслов, которых в фильме можно узреть немного.

Стоит ли смотреть фильм «Хищные птицы»

Да, если:

Вы поклонник Марго Робби Вы поклонник Харли Квинн Вам нравятся бессмысленные фильмы с мельтешащим видеорядом Вам до 16 лет или у вас есть дети этого возраста

Нет, если: