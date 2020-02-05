Невыносимо громко и беспредельно скучно. Кому стоит смотреть ленту "Хищные птицы"
К слову, именно Робби стала продюсером новой супергеройской ленты с женскими персонажами в главных ролях.
По сюжету нового фильма кинокомпании Warner Bros. Харли Квинн - больше не подружка Джокера. Бывшие возлюбленные разорвали отношения, в следствие чего у эксцентричного злодея не было возможности появиться в кадре даже эпизодически. Ему на смену пришли другие герои, а точнее, героини комиксов DC: Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Чёрная Канарейка (Джерни Смоллетт-Белл), сотрудница полиции Рене Монтойя (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско).
Собрались девушки в убойную банду не просто так, а с целью помочь Харли Квинн победить в неравном бою с местным криминальным авторитетом Чёрной Маской (Юэн Макгрегор).
В числе преимуществ новой ленты стоит упомянуть постановки боевых сцен. Они выглядят в полной мере зрелищно, кроваво и достоверно. Особого внимания заслуживает эффектная игра Марго Робби (это если забыть, что на нее просто приятно смотреть людям по обеим сторонам гендерных баррикад). К сожалению, в числе прочих преимуществ упомянуть нечего.
Сюжет фильма развивается медленно, местами непоследовательно. Сценаристы используют приемы Гая Ричи с растянутой презентацией героев. Только в «Хищных птицах» время уделяют малозначительным героям, которые довольно быстро умирают или исчезают из кадра навсегда по каким-то другим причинам. В отличие от сценариев фильмов знаменитого британского режиссера, в которых представления удостоены только значимые персонажи. В результате, на протяжении всего просмотра невозможно избавиться от стойкого чувства пережеванной жвачки.
Да и вообще, «Хищные птицы» - это не про сюжет. Эта лента больше про эмансипацию, женскую силу и независимость, хорошие прически, эффектный макияж и чисто женские коды в общении. Ведь только девочка поймет, почему другая девочка выбросила памятный браслет и выстроит на этой почве гипотезу преступления. Еще этот фильм еще, конечно, немного и про женское доминирование в мужском мире, но последнее уже из области глубоких смыслов, которых в фильме можно узреть немного.
Стоит ли смотреть фильм «Хищные птицы»
Да, если:
- Вы поклонник Марго Робби
- Вы поклонник Харли Квинн
- Вам нравятся бессмысленные фильмы с мельтешащим видеорядом
- Вам до 16 лет или у вас есть дети этого возраста
Нет, если:
- Вам нравятся фильмы Ричи, Скорсезе, Ноллана и других знаменитых режиссеров.
- У вас в принципе есть планы на вечер
- У вас нет планов на вечер, но вы все еще можете их придумать