Долгая дорога в траншеях. Фильму «1917» пророчат Оскар – чем он хорош?

В Украине стартовал показ фильма – главного претендента на Оскар. Это картина режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне «1917». Журналист Фокуса разбирался, за что так хвалят фильм, и нашел несколько недостатков. (Спойлеры)

Плюсы: Невероятная съемка и трюки

Главная фишка съемок, которую применил Мендес и за что все его хвалят, - съемка фильма как будто одним дублем. Камера все время держит в кадре кого-то из героев, следов «склейки», монтажа практически не видно. Таким образом вы проходите вместе с главными персонажами весь фильм от точка А до точки Б.

Два боевых товарища на британско-германском фронте получают задание доставить срочную депешу оторвавшимся от основных войск батальонам. Задача: остановить бесшабашное наступление, которое заведет британцев в ловушку и приведет к гибели 1600 человек.

Камера проследует безотрывно за героями от окопов британцев, через линию фронта, оккупированный город и снова – к своим. Перед глазами воинов и зрителей проходит своеобразный срез войны: грязь, трупы, перестрелки, убийства.

Необычный формат подачи позволил Мендесу внести в фильм несколько очень ярких сцен. Первая: где-то в небе воздушный бой между самолетами заканчивается крушением. Подбитая «этажерка» приближается через экран и падает у ног главных героев, которые практически не сдвинулись с места. Вторая: финальный, можно сказать финишный, забег солдата с донесением вдоль атакующей шеренги, это было батально!

Минусы: Куда ушла атмосфера

Однако, этот же формат съемки и подачи фильма приводит и к проблемам. Раскрыть героев или показать при помощи откровенного монтажа другую изнанку войны невозможно. В результате после километров пройденных траншей главные герои не стали ближе, вторые-третьи-десятые ноги покойников, торчащие из воды, уже не добавляют драматизма. Атмосфера фильма теряется в длинном академически правильном путешествии двух товарищей.

Фильм как бы любуется сам собой, смотрите, какая идея и как меня удачно сняли. Все сравнивают "1917" со "Спасти рядового Райна" или "Дюнкерком". Я бы сравнил его с "Выжившим" с Ди Каприо. Оба фильма любят себя и удачно продают: "вот мы, лучшие для Оскара". Но как мне не было холодно глядя на ди Каприо, так мне и не страшно, путешествуя с солдатами.

Бонусы: Две минуты Камбербэтча

Это невероятно хорошо (особенно, если тебя не предупредили), когда звезды первой величины снимаются в таких фильмах в эпизодах! Это очень правильно!

Офицеры у нас сплошь – звезды эпизодов: генерал – Колин Фёрт, капитан – Марк Стронг, лейтенант – Эндрю Скотт. И когда после двух часов метаний в траншеях обессиливший посыльный посыльный передает депешу, то к нам оборачивается полковник Камбербэтч. Это как «маячки» разбросанные на пути у героев, поддерживают интерес и усиливают актерский коллектив.

Скорее всего, Сэму Мендесу дадут Оскар за лучший фильм. Необычная съемка, злободневная тема мира и войны, спасения жизни. Справедливо ли это? Сравнивайте с главными конкурентами: «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Джун-хо.