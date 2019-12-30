Прощание Дэниела Крейга и клоунада Марго Робби. Топ-10 ожидаемых фильмов 2020 года

Фокус составил календарь кинопремьер на 2020 год с трейлерами и коротким описанием, ради чего стоит идти на каждый фильм. И ради кого: звёздных лиц у нас в достатке — от Дениэла Крейга до Годзиллы, — ну а Марго Робби и Галь Гадот попали в наш хит-парад дважды.

Фильмы зимы-2020, которые нельзя пропустить

«Хищные птички (И фантастическая Харли Квинн)» – 6 февраля

Марго Робби возвращается! Харли Квинн с нами! Нет сомнений, что подростки забьют кинозалы доверху, а продажи поп-корна побьют исторический рекорд. Вам действительно нужен сюжет? Действие происходит после событий «Отряда самоубийц». Юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий злодею Черная Маска. И ему это не понравится. Для борьбы с суперзлодеем Харли Квинн собирает свою команду супергероев в составе Черной Канарейки, Охотницы и Рене Монтойи. Все.

«Секс-Бомба» – 13 февраля

Шарлиз Терон, Николь Кидман и снова Марго Робби. Когда такая тройка встанет на защиту женщин от сексуальных домогательств и за равноправие, вряд ли кто-то устоит. «Никто не перестает смотреть новости из-за конфликта. Перестают смотреть, когда конфликта нет», – ждите конфликта, основанного на реальных событиях. Заодно ознакомитесь с закулисной жизнью журналистики – как и почему делают новости. Трамп тоже будет – очень модное кино!

«Человек-невидимка» – 27 февраля

После фантастического провала фантастически прекрасной идеи «Темной Вселенной» от Universal компания, видимо, решила переложить продвижение франшизы на партнеров из Blumhouse, специализирующихся на малобюджетных ужастиках. Как можно увидеть в трейлере, в результате и получился фильм ужасов. Но очень качественный. Успешный бизнесмен загадочно пропадает, а его вдову в это же время начинает преследовать некая таинственная сущность. Естественно, женщине поначалу никто не верит.

Самые ожидаемые фильмы весны — лета 2020

«Пиноккио» – 12 марта

Довольно реалистичная итальянская постановка. От внешнего вида любимого «Буратино» берет дрожь. Новый Пиноккио напоминает то ли восставшего Голема, то ли ожившего Франкенштейна. Но, впрочем, это все – тот же деревянный человечек, желающий стать настоящим мальчиком, только вокруг его ждут не комедийные, а настоящие подлецы и чудовища. А главная изюминка на торте – папа Джеппетто, которого сыграл оскароносный Роберто Бениньи.

«007: Не время умирать» – 9 апреля

Джеймс Бонд прощается. Дэниел Крейг в последний – пятый – раз играет своего героя. Это прощание актера, сделавшего образ Бонда брутальным, таким же жестоким, как и противостоящие ему злодеи. Далее бондиану ждет новый актер (а им могут быть и женщина, и темнокожий актер), который наверняка привнесет в историю 007 новую моду. А пока смотрим последнюю брутальную битву агента Ее Величества с очередным злом.

«Черная вдова» – 30 апреля

Marvel запускает «сольник» о Черной вдове. А значит, свои два индивидуальных часа славы в супергеройской вселенной наконец-то получит Скарлетт Йоханссон. Приключения, драки, перестрелки, латексный костюм черный, латексный костюм белый – в наличии.

«Чудо-женщина 1984» – 4 июня

Прямой конкурент Черной вдовы от DC. Первая часть «Чудо-женщины» суперуспешна в прокате, а героиня Галь Гадот была принята фанатами на ура. В новом фильме, как видно по названию, действие частично переносится на 35 лет назад. Вновь появится в кадре и Крис Пайн.

Лучшие фильмы осени-2020

«Смерть на Ниле» – 8 ноября

После успешной экранизации «Убийства в «Восточном экспрессе» с Джонни Деппом, Мишель Пфайффер и Дейзи Ридли жанр классических детективов снова стал популярен, о чем свидетельствуют и успехи недавнего фильма «Ножи наголо». В новой истории экранизируется один из самых популярных романов Агаты Кристи. Понятно, что действие фильма происходит на круизном лайнере в Египте. В наличии имеем любовный треугольник и труп. Как ни удивительно, но на этом же пароходе проводит свой отпуск Эркюль Пуаро, которого вновь сыграет Кеннет Брана. Из остального состава привлекает внимание все то же «чудо» — Галь Гадот.

Кеннет Брана снова сыграет Эркюля Пуаро

«Годзилла против Конга» – 19 ноября

Самое безумное сочетание киновселенных после битвы Хищника и Чужого. Для подготовки этого фильма Warner Bros выпустила новый фильм о Кинг Конге, в котором он «подрос» для требуемых размеров горы Говерлы, два обновленных фильма о Годзилле, в которых заложила странную теорию о том, что в недрах Земли скрывается еще много неизвестных чудовищ. Собственно, что в этом фильме важно? Битва монстров, разрушаемые города и судьба маленького человека, который найдет способ усмирить гигантов.

«Дюна» – 17 декабря

Главным новогодним блокбастером следующего года назначен фантастический боевик Дени Вильнева «Дюна». В очередную экранизацию знаменитого романа Фрэнка Герберта вложено $100 млн и масса топовых актеров — от Джейсона Момоа и Зендаи до Хавьера Бардема и Стеллана Скарсгарда. Для тех, кто не в курсе: на планете Арракис, где добывается пряность «меланж» (вещество, каким-то образом позволяющее космические перелеты), начинается борьба за власть, в ходе которой молодой наследник настоящих правителей сбегает в пустыню. Там он переосмысливает свою жизнь и, конечно, поднимает восстание. Ожидается просто невероятное визуальное зрелище.

Пять фильмов, которые ожидают в 2020-м, но не так сильно

«Джентльмены» (30 января): Обещают, что этот фильм станет возвращением Гая Ричи: фирменный юмор, криминальный сюжет и звездный каст во главе с Мэттью Макконахи.

Обещают, что этот фильм станет возвращением Гая Ричи: фирменный юмор, криминальный сюжет и звездный каст во главе с Мэттью Макконахи. «Зов предков» (20 февраля): Экранизация одноименного романа Джека Лондона о приключениях ездовой собаки Бака, в главной «человечьей» роли – Харрисон Форд.

Экранизация одноименного романа Джека Лондона о приключениях ездовой собаки Бака, в главной «человечьей» роли – Харрисон Форд. «Толока» (12 марта): Фантасмагория Михаила Ильенко с Богданом Бенюком в главной роли, которая проведет нас по эпизодам последних 400 лет украинской истории от времен казачества через выстрел Авроры и до сегодняшних дней.

Фантасмагория Михаила Ильенко с Богданом Бенюком в главной роли, которая проведет нас по эпизодам последних 400 лет украинской истории от времен казачества через выстрел Авроры и до сегодняшних дней. «Круиз в джунглях» (23 июля): Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блан в поисках приключений в джунглях Амазонки – это все, что нужно знать об этом фильме для приятного летнего отдыха.

Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блан в поисках приключений в джунглях Амазонки – это все, что нужно знать об этом фильме для приятного летнего отдыха. «Кингс Мен: Начало» (17 сентября): В третьей части приключений секретных агентов мы узнаем, как появилась организация кингсменов, которой будет противостоять злобный Распутин.

Трейлер украинского фильма «Толока»