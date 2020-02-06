Легенда "Золотого века Голливуда": в 103 года умер актер Кирк Дуглас

В Лос-Анджелесе в возрасте 103 года скончался легендарный актер Кирк Дуглас. О его смерти сообщил его сын, известный киноактер Майкл Дуглас в своем Instagram.

Майкл Дуглас также отметил, что его отец был филантропом, писателем и легендарным актером из "золотого века" киноиндустрии Голливуда.

Кирк Дуглас с Майклом Дугласом

Кирк Дуглас (настоящее имя Исер Данилович (Демски) родился 9 декабря 1916 года в США. Его родители эмигрировали в 1910 году из города Чаусы, Белорусской губернии. Кирк с детства мечтал стать актером, чтобы заработать на обучение, он работал портье, охранником и профессионально занимался борьбой. В 1939 году он поступил в Американскую Академию драматических искусств. Именно там преподаватель предложил сменить ему имя, чтобы добиться успеха.

Читайте также: Легендарная актриса и певица Дорис Дэй скончалась в 97 лет

В 1941 году Кирка не взяли на фронт из-за проблем со зрением, однако он упорно занимался и служил на Тихоокеанском флоте США.

Дебютировал он в 1946 году в драме "Странная любовь Марты Айверс", позже основал собственную продюсерскую компанию и сыграл Ван Гога в фильме "Жажда жизни". Но всемирную славу ему принес фильм "Спартак".

В 1996 году Кирк перенес инсульт и практически отошел от кинопроизводства, зато он занялся писательством и выпустил десять романов. К тому же он вел блог на Myspace, и регулярно обновлял его все прошлые годы.

Был послом доброй воли Госдепартамента США, занимался благотворительностью, жертвуя деньги на медицинские центры, школы и приюты для бездомных.

Кирк со второй женой Энн Байденс

Четыре поколения Дугласов на одном снимке/Все фото: Instagram michaelkirkdouglas

За свою карьеру Кирк сыграл в более чем 80 фильмах, был трижды номинирован на "Оскар", однако получил его лишь в 1996 году за "за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе".

Кирк был женат два раза. Его первая жена актриса Дайана Дилл скончалась в 2015 году. От нее у актера родились два сына: известный актер Майкл Дуглас и продюсер Джоэль Дуглас. От актрисы Энн Байденс, которой недавно исполнилось 100 лет, у Кирка также было два сына: продюсер Питер Дуглас и актер Эрик Дуглас, который скончался в 2004 году.

Как ранее писал Фокус:

В британском Хэмпшире скончался один из последних пилотов, который участвовал в "Битве за Британию" в 1940 году. 101-летний Пол Фарнс был "асом", пилотом, который сбил пять и более вражеских самолетов.