Шерон Стоун присоединилась к князю Монако в деле защиты океанов

В преддверии вручения кинопремии "Оскар" в Голливуде все дни расписаны под вечеринки. И некоторые из них даже посещают венценосные особы. Так, вечеринку Global Ocean Gala, которая проходила в Беверли-Хиллз, посетил князь Монако Альбер II и голливудские звезды. Об этом пишет Daily Mail.

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Вечер был посвящен защите мирового океана от экологической катастрофы, но о чем именно говорили селебрити – осталось за кадром. Вечеринка была частной и прессу на нее не допустили.

Зато князь и приглашенные звезды позировали на "красной дорожке". Кроме князя, который прилетел в США без супруги Шарлен и детей, защищать океаны пришли Шерон Стоун, Ума Турман и Мишель Родригес.

Все дамы, не сговариваясь, выбрали переливающиеся наряды, вышитые пайетками, напоминающие морскую воду под солнечными лучами.

Как ранее писал Фокус:

Подготовка к церемонии награждения премией "Оскар" идет полным ходом. Так, стало известно, что главного, или основного ведущего не будет, как и в прошлом году. Однако "дополнительными" станут известные актеры. Церемония вручения кинопремии "Оскар 2020" состоится в ночь с 9-го на 10-е февраля 2020 года. Место остается неизменным - легендарный театр Dolby в Лос-Анджелесе (США).