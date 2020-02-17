Дизайнер с украинскими корнями Петар Петров дебютировал на Неделе моды в Лондоне

43-летний дизайнер Петар Петров занимается модой уже более 18 лет. Среди его поклонниц Хелен Миррен, Амаль Клуни и Кендалл Дженнер. Однако дефиле он представил первый раз и дебютировал на Неделе моды в Лондоне. Об этом пишет Vogue.

У дизайнера украинские корни, он рос в Болгарии, учился в Венском университете прикладных искусств и сейчас работает в Вене. Основал свой бренд PETAR PETROV в 1999 году, начинал с кастомных костюмов для мужчин, но теперь одевает женщин. Его клиентки любят его за легковесные, держащие форму брючные костюмы, струящиеся блузы и платья обтекаемых силуэтов, а модные инсайдеры — за мастерскую игру с цветом и принтами.

Дизайнер нарочно избегает мимолетных тенденций в пользу вневременной классики, предлагая женственную интерпретацию мужского гардероба с особым вниманием к деталям.

Еще в 2018 году, описывая круизную коллекцию дизайнера, редактор американского Vogue Сара Мауэр удивлялась, что у дизайнера еще ни разу не было дефиле на подиуме.

Все фото: Vogue

Дебют Петрова состоялся в Королевском институте британских архитекторов. В коллекцию вошли знаковые для бренда брючные костюмы в молочных, серых и террактовых тонах, узкие длинные пальто, шубы из искусственного шелковистого меха, а также свободные летящие платья.

Линейку дополнили асимметричные кожаные туники и пальто, с которыми Петров работает впервые. "Я хотел выйти из зоны комфорта", — объяснил свое решение дизайнер.

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