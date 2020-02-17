В сети появилось первое совместное фото принца Гарри и Меган Маркл после "Мегзит"

В сети появилось первая совместная фотография принцы Гарри и Меган Маркл после того, как супругами было принято решение сложить королевские полномочия. Об этом сообщает TMZ.

В минувшие выходные фотографы сделали снимки Меган и Гарри у трапа самолета в международном аэропорту Виктория в Канаде.

Напомним, что восьмого января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

После чего на сайте Букингемского дворца появилась информация, что с весны 2020 года супруги не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать деньги на выполнение королевских обязанностей.

Как ранее сообщал Фокус:

Королева Елизавета определилась с заменой принцу Гарри и Меган Маркл. Возможно, что обязанности бывших герцога и герцогини могут перейти к принцессам Евгении и Беатрис.