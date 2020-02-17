Новую коллекцию Supreme представит голограмма Тупака Шакура

Бренд Supreme представил тизер своего нового рекламного кампейна весенне-летней коллекции. И сделал это весьма интригующим способом: с помощью давно погибшей знаменитости. Об этом пишет Hypebeast.

В тизере сняли голограмму рэппера Тупака Шакура. Тупак был застрелен 13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Когда он возвращался с боксерского матча между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном с друзьями, его кадиллак расстреляли из подъехавшей машины. Но его фотографии часто используют для принтов, его треки звучат на фестивалях, а теперь и голограмма будет рекламировать одежду.

Тупак Шакур после концерта/Фото: Variety

Голограмма Тупака впервые была представлена на музыкальном фестивале Coachella во время выступления Снупа Догга и Dr. Dre. Тогда на создание проекции потратили $100 тысяч.

Для рекламного ролика ее немного переделали. Теперь Шакур одет в джинсы и белые боксеры, у которых на резинке был логотип Supreme.

Как ранее писал Фокус:

Компании BASE Hologram и Estate of Whitney E. Houston объявили о международном туре 2020 года голограммы покойной Уитни Хьюстон. Фанаты уже назвали эту идею "бездушной, эксплуататорской и отвратительной".