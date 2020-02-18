Племянник королевы Елизаветы II разводится с женой после 25 лет брака

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс, сын ее родной покойной сестры принцессы Маргарет, сообщил, что разводится с женой Сереной после 26 лет брака. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Армстронг-Джонс унаследовал титул второго графа Сноудона после смерти своего отца. С Сереной они поженились в 1993 году. У них двое детей. Дочь Маргарет была одной из подружек невесты на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонс и Серены/Фото: REX

Дэвида называют "самым трудолюбивым членом королевской семьи" и "королевским плотником". Он владеет преуспевающей компанией David Linley & Company, которая производит дорогую мебель и обивочные материалы. Среди его клиентов арабские шейхи, известные дизайнеры, светская львица Муна Аюб и сэр Элтон Джон. Дэвид занимает 21-е место в очереди на престол, читает лекции по дизайну и пишет книги о производстве мебели и стиле. Он также является почетным председателем аукционов Christie's в Европе, России, Индии и на Ближнем Востоке.

Дэвид и Серена в Монте-Карло

Дэвид с тетей, королевой Елизаветой II

По слухам, именно частые отлучки Дэвида и стали причиной охлаждения отношений в паре. Они приняли решение развестись вместе и попросили прессу уважать их решение.

Дэвид с детьми на свадьбе принцессы Евгении/Фото: Wireimage

Серена – дочь 12-го графа Харрингтона, виконта Петершама, лондонского землевладельца, состояние которого оценивают в 250 миллионов фунтов стерлингов. Она работала в аукционном доме Sotheby's, а также пресс-секретарем Джорджио Армани. Также у нее был свой магазин товаров из Франции.

Маленький Дэвид на руках матери, принцессы Маргарет. Рядом - его отец и бабушка/Фото: Popsugar

Журналисты считают, что королева Елизавета II будет очень расстроена разводом. Она любит своего племянников и была рада его свадьбе. Она не раз говорила, что Дэвид и Серена прекрасно друг другу подходят и у них много общих интересов.

Как ранее писал Фокус:

На прошлой неделе стало известно о разводе внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса и его жены Отем. Говорят, что инициатором разрыва стала супруга Филлипса, которая попросила у него развода после 12 лет брака. Причина расставания пары неизвестна.