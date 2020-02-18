"Я этим не горжусь": звезда фильма "Хоббит" признался, что обзывал и бил своих детей

48-летний британский актер Мартин Фримен, звезда сериала "Шерлок", "Фарго" и фильма "Хоббит", который сейчас снимается в новом телесериале Breeders о трудностях воспитания, признался в недавнем интервью, что был не лучшим отцом на свете и допустил несколько ошибок. Об этом пишет Page Six.

У Фримена и актрисы Аманды Аббингтон двое детей: 14-летний сын Джо и 11-летняя дочь Грейс. И актер рассказал, что, когда они были младше, нарушал самые важные родительские правила: не наказывать детей физически и не оскорблять их словесно.

Мартин и Аманда/Фото: REX

"Я их ударил. Они были младше, и я их ударил. И это не было похоже на победу, это не чувствовалось, как "О, я делаю все правильно", - рассказал актер. Он признался, что у него нервы были на пределе и он был слишком нетерпелив, потому и поступил подобным образом.

Также Фримен рассказал, что называл своих детей "маленькими ублюдками". Но сейчас он старается сдерживаться, да и дети сами указывают, когда он выходит за рамки.

Мартин с Амандой и детьми на пляже в Лос-Анджелесе

"Я отшлепал их дважды, а маленькими ублюдками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь. И я делаю шоу об этом", - сказал он в интервью, намекая на свой новые телесериал, черную комедию Breeders о трудностях воспитания.

Как ранее писал Фокус:

В Сети появился трейлер нового сериала "Выжить" с Софи Тернер, наиболее известной по телесаге "Игра престолов". "Выжить" выйдет в апреле 2020 года на стриминговом сервисе Quibi, который стартует в том же месяце. Напарником Софи станет Кори Хоукинс, ранее игравший в "Ходячих мертвецах".