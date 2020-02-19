Жемчуга для джентльмена и "шоколадное" платье: самые оригинальные наряды BRIT Awards 2020

В Лондоне прошла церемония награждения BRIT Awards 2020. Традиционно, мероприятие проводится с меньшим размахом нежели та же американская "Грэмми", или MTV, но гости для красной дорожки выбирают наряды, которые могут претендовать на звание самых оригинальных. И конечно, во всем присутствует британский дух.

Так, исполнительница Билли Айлиш, которая получила премию, как "лучшая международная артистка" и известная своим унисекс-стилем, отдала должное английскому бренду и выбрала наряд в едином стиле Burberry. Даже ее ногти были покрыты рисунком в узнаваемую клетку.

Певица Энн-Мари, исполнительница хита FRIENDS, выбрала розовое "барби-платье" с огромным бантом. Чтобы он хорошо смотрелся на красной дорожке ей даже понадобился ассистент.

Гарри Стайлс, у которого еще недавно были все шансы стать "диснеевским" принцем в новом фильме "Русалочка", предпочел появиться в жемчужном ожерелье.

Бывшая девушка принца Гарри, певица Элли Голдинг вышла к фотографам в платье, будто сшитом из бабушкиных вязаных салфеток

А исполнительница Lizzo, которая вместе с Билли Айлиш боролась за награду в номинации, вышла в "шоколадном" платье от Moschino, напоминающем обертку от шоколадной плитки Hershey's. К нему полагалась сумочка в едином стиле.

Лиззо и ее "шоколадный" образ

Сэр Род Стюарт с женой и друзьями

Певица и исполнительница Ashnikko

Мел Си, участница группы Spice Girls

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Как ранее писал Фокус:

Церемония награждения состоялась на стадионе О2. В номинациях "Лучшие исполнители года" победили рэпер Stormzy и певица Mabel. Рэпер обошел Гарри Стайлза, которого недавно пророчили на роль принца в фильме "Русалочка", а певица – инди-исполнительницу FKA Twigs, недавнюю подружку нового Бэтмена Роберта Паттинсона.