Виктория Бекхэм стала героиней нового выпуска греческого Vogue

45-летняя Виктория Бекхэм стала главным героем нового номера Vogue Greece. Об этом сообщает Dailymail. На обложке британская звезда позирует в одежде из весенне-летней коллекции своего бренда.

"Если жизнь — это соревнование, то Виктория Бекхэм — чемпион. Женщина, которая с равным мужеством смотрела на требования своей профессии и вызовы семейной жизни, побеждая снова и снова, как и подобает тому, чье имя означает победу. Творческий ум, придумавший один из ведущих модных брендов, участница самой продаваемой женской поп-группы в истории, супруга одного из самых востребованных мужчин на планете и мать четверых детей. Виктория Бекхэм украшает обложку "победоносного" мартовского номера журнала Vogue Greece. Предстает в фотосессии, посвященной весне, возрождению и свету", - сказано в представлении героя выпуска.

Автором фотосессии выступил известный британский фотограф Алекси Любомирски. Напомним, что несколько дней назад Бекхэм приняла участие в Неделе моды в Лондоне, показав вещи сезона осень-зима — 2020/2021.

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