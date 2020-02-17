Австралийская модель выпустила биодобавки для хорошего секса
2020-02-17 16:36:08
Одна упаковка обойдется в 85 долларов
Австралийская модель Эль Макферсон запустила в продажу "бустеры либидо" – биодобавки на растительной основе, которые задуманы для улучшения сексуальной функции, как у мужчин, так и у женщин. Добавки Макферсон будет выпускать под именем своего бренда WelleCo. Об этом сообщает Мiamiherald.
В состав таблеток входит перуанская мака, порошок растения, которое традиционно использовали для повышения либидо.
По словам топ-модели ее биодобавки " работают лучше любых других афродизиаков".
Цена одной упаковки составляет 85 долларов. Однако нюансы состоит в том, что их действие и безопасность не подтверждены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Гвинет Пэлтроу запустила в продажу свечи с запахом вагины под названием "This Smells Like My Vagina".
- Бренд Supreme представил тизер своего нового рекламного кампейна весенне-летней коллекции. И сделал это с помощью голограммы давно погибшего Тупака Шакура.