Раскупили мгновенно. Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с запахом вагины

Американская актриса Гвинет Пэлтроу не перестает удивлять своих поклонников. После ранее анонсированного документального сериала о своей велнес-империи Goop (исцеление кристаллами, иглоукалывание, вагинальные ванночки), Гвинет запустила в продажу свечи с запахом вагины под названием "This Smells Like My Vagina". Об этом сообщает Еlle.

Cвеча была создана Heretic Parfum, компанией, специализирующейся на продуктах из абсолютно натуральных материалов. Парфюмерная композиция выполнена с нотами бергамота, герани, кедра и розы и, как заявляет сама Гвинет, напоминает запах женской вагины – "забавный, великолепный, сексуальный и неожиданно красивый аромат".

Goop предлагает своим покупателям зажигать "This Smells Like My Vagina", когда необходимо погрузиться в "ум фантазии, соблазнения и утонченного тепла".

Свеча стоит 75 долларов. Несмотря на насмешки в социальных сетях первый тираж был раскуплен мгновенно. На данный момент купить свечу нельзя. Для того, чтобы приобрести новый товар от американской актрисы необходимо записаться в список ожидания.

