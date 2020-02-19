Тёплый ламповый. Модные тенденции в дизайне интерьера 2020
Мода на тот или иной стиль интерьеров формируется по-особенному. На неё влияют не только дизайнерские находки или изобретения новых материалов в индустрии, но и тесная связь с психологией человека. Поскольку дом — это "крепость", убежище от внешнего мира, то его устройство и оформление отражают состояние и настроение человека, по сути, его реакцию на происходящее. Этот феномен отлично прослеживается по тому, какие интерьерные стили главенствовали в разные годы. До экономического кризиса 2008-го преобладал хай-тек, а самым модным дизайнером мира был Карим Рашид и его психоделические проекты. Со временем тенденции изменились: когда набрали силу социальные сети и информационный шум возрос в разы, в моду вошли лаконичные стили интерьеров. Домашние пространства стали делать визуально чистыми, чтобы их владельцы могли восстанавливаться от вала событий и новостей. Ещё год назад главенствовал минимализм — скандинавский и японский.
"Когда заело тормоз и не можешь двинуться вперёд, попробуй дать задний ход. Часто это срабатывает"
Генри Миллер, американский писатель
В этом году интерьерная мода снова меняется. Время ныне тревожное, происходят войны, катаклизмы и эпидемии, в будущем никто не уверен. Измученному от неопределённости человеку нужно тёплое, "ламповое" домашнее пространство. Убежищем в такой ситуации становится классический стиль — именно он входит в моду. Речь, однако, не идёт о помпезной классике минувших веков: в моде стили XX века, особенно популярны ретроэлементы из 1930-х и 1960-х годов. Парадоксальный и яркий пример — проект звёздного итальянского архитектора Паолы Навоне, которая оформила интерьеры семи заведений MacDonald’s во Франции в винтажном, уютном, почти домашнем стиле.
Одним словом, в моду возвращается забытое старое: шторы в цветочек, пушистые накидки на кресла, а также ретродекор: старые гобелены, статуэтки и кружева. Нынешняя ситуация особенна тем, что популярными становятся те вещи, которые ещё недавно считались замшелой стариной и безвкусицей. Наверняка какие-то из них громоздятся мёртвым грузом у вас на чердаке или в кладовке. Самое время их вынуть, отреставрировать и наслаждаться терапевтическим эффектом.
Ковровая бомбардировка
Между тем ковры становятся одним из самых модных предметов в доме. Европейские производители создают коллекции в сотрудничестве со знаменитыми дизайнерами-предметниками. К примеру, много работает над коврами итальянка Патриция Уркиола, и её изделия далеки от прямоугольников с узором "вырви глаз", к которым мы привыкли. У европейцев ковры — это креативный предмет, он может быть разных форм, например, звёзд-многоугольников с объёмными рисунками с 3D-эффектом. Производители привлекают ремесленников, ещё сохраняющих традиционные техники ткачества, а также экспериментируют с материалами и приёмами. К примеру, добавляют в ковры кожаные ленты и застёжки-молнии, чтобы их можно было разделять на сегменты.
Вот моя деревня
В городские интерьеры торжественно возвращается деревенский стиль, для которого характерно использование натуральных материалов, неглянцевых, шероховатых поверхностей, а также предметов, характерных для сельского уклада жизни. Этот стиль всплывает в списках тенденций регулярно, но дизайн-эксперты прогнозируют, что в будущем он станет одной из постоянных составляющих дома. Причина — в зашкаливающей урбанизации. По прогнозам ООН, к 2050 году 68% населения Земли будет жить в городах и 90% времени проводить в помещениях. Реакцией на это явление и становится деревенский стиль как попытка имитировать образ жизни, близкий к природе.
В этом году актуализируется далеко не весь набор приёмов, присущих деревенскому стилю. Входит в моду лишь один его элемент: плетёная мебель и декор из ротанга, разных видов лозы, а также бамбука. Это стулья с плетёными сиденьями, кресла-качалки, светильники, стеллажи. Если у вас нет кресла, оставшегося от дедушек-бабушек, то его можно купить на онлайн-платформах объявлений по сходной цене и отреставрировать.
Первобытный модерн
Для создания теплоты в интерьере есть классическое правило: нужно убрать острые углы. Поэтому отходят в прошлое минималистичные жёсткие линии диванов и кресел, а также зеркальные хромированные поверхности и лак. Им на смену приходит мебель пухлых форм. Стиль с закруглёнными, часто неправильными природными силуэтами называют "первобытный модерн" и подразумевают простой, даже наивный дизайн, вдохновлённый фольклором и традициями. В продвижении этого стиля ведущее место занимают украинские дизайнеры — именно на них ссылается авторитетный британско-американский ресурс Dezeen. Работы наших дизайнеров, таких как Слава Балбек, Рина Ловко или Виктория Якуша, знают и отмечают за рубежом за аутентичность и непохожесть на европейскую классику. В интерьерах всё больше ценится оригинальность, отход от массового дизайна, а в этом украинские дизайнеры очень хороши.
Потолочная артиллерия
Одной из самых горячих тенденций текущего года стали яркие, контрастные обои на потолке. Поскольку мебель и домашний текстиль в этом году делают яркими, принтованными и контрастными по цветовой палитре, то стены рекомендуют окрашивать в один, желательно светлый, тон. А чтобы сделать акцент в пространстве той или иной комнаты, дизайнеры рекомендуют поклеить какие-нибудь весёлые обои на потолок. Узоры могут быть разнообразные: цветочные или геометрические, под мрамор или гранит. Особенно хорошо этот приём срабатывает в "чердачных" помещениях, где крыша двускатная. Впрочем, к оклеиванию потолков нужно подходить деликатно и не переборщить, особенно в случае с нашими квартирами, где они часто с низкими потолками. В Украине их декор имеет неоднозначную репутацию — из-за многочисленных примеров натяжных потолков, сделанных некачественно и безвкусно.
Грета в доме
Дизайнеры и декораторы не остаются в стороне от экологического движения. До недавнего времени большинство из них призывали пользоваться не вредным пластиком, а натуральными материалами — в создании интерьеров это был консенсус. Однако, как и в других потребительских отраслях, в дизайне встал вопрос о том, сколько ресурсов расходуется на создание или добычу натуральных материалов. В то же время технологии продвигаются, и уже есть биопластики, созданные дёшево и экологично. Поэтому мнение профессионалов интерьерного рынка понемногу сдвигается в сторону экоэргономики: в тех случаях, где оправданно использование дерева и камня, берут эти материалы, а в других — незазорно использовать и их имитацию. Это, в частности, касается кухни, где рабочие пространства стремились сделать непременно мраморными. "Настоящий мрамор очень красивый, но люди уже не хотят беспокоиться о том, что на нём могут остаться пятна после готовки. На рынке есть множество имитаций мрамора — настолько качественных, что никто никогда о них не догадается", — рассказывает дизайнер Хилари Мэтт из Нью-Йорка. Так что можно отбросить ложный стыд и не опасаться подделок, если они свидетельствуют о вашей экосознательности.
Пространство драмы
Самые смелые интерьерные фантазии и эксперименты в нынешнем году можно воплощать в ванной — именно эта комната объявлена пространством драмы и творческого самовыражения хозяина дома. Если вы думаете, что это касается лишь огромных ванных комнат в загородных особняках, то ошибаетесь: чем меньше ванна, тем больше приветствуются эксперименты. Среди возможных решений — ванна чёрного цвета, фигурная плитка сложных, драматичных оттенков либо обои с перламутровым напылением. "Это создаёт в пространстве настроение, которое вы полюбите, потому что неожиданно и даёт увлекательный опыт", — говорит американский дизайнер Линда Хэйслетт. Так что если вы всю жизнь мечтали сделать в ванной что-либо эдакое, самое время таким заняться. Исключение в данном процессе — собственно сантехника: предметы должны быть качественными и не стоять друг на друге, как у нас это часто бывает в небольших помещениях.