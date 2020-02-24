Масленица без последствий. Топ-5 рецептов вкусных блинов без глютена

В Украине окончание зимы по традиции отмечают масштабными гуляниями и выпеканием блинов. Во время празднования Масленицы, которое длится целую неделю, на столах у хозяек можно увидеть вкусные, манящие и крайне калорийные блины (символ весны и солнца у язычников). Именно поэтому Фокус решил подобрать для вас несколько рецептов блинов без глютена, который, как считается, способствует набору лишнего веса, развитию варикоза вен и повышению артериального давления.

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Здесь нам следует предупредить, что многие хозяйки, решившие приготовить блинчики без привычных для этого блюда ингредиентов, столкнутся с рядом сложностей, например, таких как поиск безглютеновой пшеничной муки, которая достаточно редко встречается в магазинах. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на рецепты блинов с миндальной, рисовой, кукурузной и льняной мукой. Эти виды муки требуют более интенсивного перемешивания при приготовлении теста, поэтому перед началом приготовления вам нужно будет убедиться, что в нем не осталось комочков.

В числе других трудностей следует упомянуть слишком жидкое тесто, а также отсутствие вкуса у некоторых мучных смесей, искусственно очищенных от глютена.

Блины без глютена на миндальной муке

Ингредиенты:

100 мл воды

1 яйцо

1 яичный белок

1 чайная ложка стевии

1 столовая ложка миндальной муки

1 столовая ложка оливкового масла

щепотка соли

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйцо, белок и стевию. Добавьте воду, масло, соль и муку, перемешайте венчиком или миксером до однородности. Выпекайте на раскаленной сковороде.

Блины на безглютеновой смеси

Ингредиенты:

300 гр безглютеновой смеси "Для блинов"

1 яйцо

600 мл воды

2 столовые ложки растительного масла

сахар по желанию

Приготовление:

Смешайте воду, безглютеновую смесь и масло, хорошо перемешайте. Вмешайте взбитое венчиком яйцо. Выпекайте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Гречневые блины

Ингредиенты:

полстакана гречневой муки

1,5 стакана молока

столовая ложка сливочного масла (можно заменить на кокосовое)

столовая ложка сметаны

1 яйцо

половина чайной ложки соли

чайная ложка сахара

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, кроме яйца, сливочного масла и соли, дайте настояться при комнатной температуре 15 минут. Отделите желток от белка и вмешайте в тесто желток вместе с солью. Белок взбейте в крепкую пену и вмешайте в тесто. Сразу же выпекайте на среднем огне, переворачивая только после того, как блин пропечется с одной стороны.

Рисовые блины

Ингредиенты:

4 столовых ложки рисовой муки

2 яйца

полстакана воды

щепотка соли

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

Смешайте миксером 2 яйца, 50 мл воды и соль. Добавьте 4 ложки рисовой муки, перемешайте о однородной консистенции. Влейте оставшуюся воду, растительное масло, перемешайте и оставьте в комнатной температуре на час. Перед выпеканием перемешайте еще раз. Выпекайте на среднем огне до готовности на одной стороне и по 10-15 секунд на второй стороне.

Тонкие пряные блинчики из кукурузной муки

Ингредиенты:

1 стакан кукурузной муки мелкого помола

1,5 стакана молока

2 яйца

3 столовые ложки меда или сиропа топинамбура

половина чайной ложки соли

4 столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки корицы или сушеного имбиря

Приготовление: