Масленица без последствий. Топ-5 рецептов вкусных блинов без глютена

Стиль жизни
  • Лидия Новоселецкая

В Украине окончание зимы по традиции отмечают масштабными гуляниями и выпеканием блинов. Во время празднования Масленицы, которое длится целую неделю, на столах у хозяек можно увидеть вкусные, манящие и крайне калорийные блины (символ весны и солнца у язычников). Именно поэтому Фокус решил подобрать для вас несколько рецептов блинов без глютена, который, как считается, способствует набору лишнего веса, развитию варикоза вен и повышению артериального давления.

Здесь нам следует предупредить, что многие хозяйки, решившие приготовить блинчики без привычных для этого блюда ингредиентов, столкнутся с рядом сложностей, например, таких как поиск безглютеновой пшеничной муки, которая достаточно редко встречается в магазинах. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на рецепты блинов с миндальной, рисовой, кукурузной и льняной мукой. Эти виды муки требуют более интенсивного перемешивания при приготовлении теста, поэтому перед началом приготовления вам нужно будет убедиться, что в нем не осталось комочков.

В числе других трудностей следует упомянуть слишком жидкое тесто, а также отсутствие вкуса у некоторых мучных смесей, искусственно очищенных от глютена.

Блины без глютена на миндальной муке

Ингредиенты:

  • 100 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1 яичный белок
  • 1 чайная ложка стевии
  • 1 столовая ложка миндальной муки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйцо, белок и стевию.
  2. Добавьте воду, масло, соль и муку, перемешайте венчиком или миксером до однородности.
  3. Выпекайте на раскаленной сковороде.

Блины на безглютеновой смеси

Ингредиенты:

  • 300 гр безглютеновой смеси "Для блинов"
  • 1 яйцо
  • 600 мл воды
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • сахар по желанию

Приготовление:

  1. Смешайте воду, безглютеновую смесь и масло, хорошо перемешайте.
  2. Вмешайте взбитое венчиком яйцо.
  3. Выпекайте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Гречневые блины

Ингредиенты:

  • полстакана гречневой муки
  • 1,5 стакана молока
  • столовая ложка сливочного масла (можно заменить на кокосовое)
  • столовая ложка сметаны
  • 1 яйцо
  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сахара

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме яйца, сливочного масла и соли, дайте настояться при комнатной температуре 15 минут.
  2. Отделите желток от белка и вмешайте в тесто желток вместе с солью.
  3. Белок взбейте в крепкую пену и вмешайте в тесто. Сразу же выпекайте на среднем огне, переворачивая только после того, как блин пропечется с одной стороны.

Рисовые блины

Ингредиенты:

  • 4 столовых ложки рисовой муки
  • 2 яйца
  • полстакана воды
  • щепотка соли
  • 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Смешайте миксером 2 яйца, 50 мл воды и соль.
  2. Добавьте 4 ложки рисовой муки, перемешайте о однородной консистенции.
  3. Влейте оставшуюся воду, растительное масло, перемешайте и оставьте в комнатной температуре на час.
  4. Перед выпеканием перемешайте еще раз.
  5. Выпекайте на среднем огне до готовности на одной стороне и по 10-15 секунд на второй стороне.

Тонкие пряные блинчики из кукурузной муки

Ингредиенты:

  • 1 стакан кукурузной муки мелкого помола
  • 1,5 стакана молока
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки меда или сиропа топинамбура
  • половина чайной ложки соли
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • половина чайной ложки корицы или сушеного имбиря

Приготовление:

  1. Молоко нагрейте до комнатной температуры.
  2. Вмешайте в молоко яйца, соль, специи и сахар.
  3. Тонкой струйкой вмешайте в полученную массу муку, взбивая тесто венчиком.
  4. Добавьте растительное масло, перемешайте.
  5. Выпекайте на среднем огне.