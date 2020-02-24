Масленица без последствий. Топ-5 рецептов вкусных блинов без глютена
В Украине окончание зимы по традиции отмечают масштабными гуляниями и выпеканием блинов. Во время празднования Масленицы, которое длится целую неделю, на столах у хозяек можно увидеть вкусные, манящие и крайне калорийные блины (символ весны и солнца у язычников). Именно поэтому Фокус решил подобрать для вас несколько рецептов блинов без глютена, который, как считается, способствует набору лишнего веса, развитию варикоза вен и повышению артериального давления.
Здесь нам следует предупредить, что многие хозяйки, решившие приготовить блинчики без привычных для этого блюда ингредиентов, столкнутся с рядом сложностей, например, таких как поиск безглютеновой пшеничной муки, которая достаточно редко встречается в магазинах. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на рецепты блинов с миндальной, рисовой, кукурузной и льняной мукой. Эти виды муки требуют более интенсивного перемешивания при приготовлении теста, поэтому перед началом приготовления вам нужно будет убедиться, что в нем не осталось комочков.
В числе других трудностей следует упомянуть слишком жидкое тесто, а также отсутствие вкуса у некоторых мучных смесей, искусственно очищенных от глютена.
Блины без глютена на миндальной муке
Ингредиенты:
- 100 мл воды
- 1 яйцо
- 1 яичный белок
- 1 чайная ложка стевии
- 1 столовая ложка миндальной муки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- щепотка соли
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйцо, белок и стевию.
- Добавьте воду, масло, соль и муку, перемешайте венчиком или миксером до однородности.
- Выпекайте на раскаленной сковороде.
Блины на безглютеновой смеси
Ингредиенты:
- 300 гр безглютеновой смеси "Для блинов"
- 1 яйцо
- 600 мл воды
- 2 столовые ложки растительного масла
- сахар по желанию
Приготовление:
- Смешайте воду, безглютеновую смесь и масло, хорошо перемешайте.
- Вмешайте взбитое венчиком яйцо.
- Выпекайте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.
Гречневые блины
Ингредиенты:
- полстакана гречневой муки
- 1,5 стакана молока
- столовая ложка сливочного масла (можно заменить на кокосовое)
- столовая ложка сметаны
- 1 яйцо
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сахара
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты, кроме яйца, сливочного масла и соли, дайте настояться при комнатной температуре 15 минут.
- Отделите желток от белка и вмешайте в тесто желток вместе с солью.
- Белок взбейте в крепкую пену и вмешайте в тесто. Сразу же выпекайте на среднем огне, переворачивая только после того, как блин пропечется с одной стороны.
Рисовые блины
Ингредиенты:
- 4 столовых ложки рисовой муки
- 2 яйца
- полстакана воды
- щепотка соли
- 2 столовые ложки растительного масла
Приготовление:
- Смешайте миксером 2 яйца, 50 мл воды и соль.
- Добавьте 4 ложки рисовой муки, перемешайте о однородной консистенции.
- Влейте оставшуюся воду, растительное масло, перемешайте и оставьте в комнатной температуре на час.
- Перед выпеканием перемешайте еще раз.
- Выпекайте на среднем огне до готовности на одной стороне и по 10-15 секунд на второй стороне.
Тонкие пряные блинчики из кукурузной муки
Ингредиенты:
- 1 стакан кукурузной муки мелкого помола
- 1,5 стакана молока
- 2 яйца
- 3 столовые ложки меда или сиропа топинамбура
- половина чайной ложки соли
- 4 столовые ложки растительного масла
- половина чайной ложки корицы или сушеного имбиря
Приготовление:
- Молоко нагрейте до комнатной температуры.
- Вмешайте в молоко яйца, соль, специи и сахар.
- Тонкой струйкой вмешайте в полученную массу муку, взбивая тесто венчиком.
- Добавьте растительное масло, перемешайте.
- Выпекайте на среднем огне.